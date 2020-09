Oído Cocina: "El mejor menú auditivo con La Oreja de Van Gogh"

Hoy en Oído Cocina tenemos la suerte de contar con un grupo que nos gusta tanto, que sus canciones forman parte de nuestro menú auditivo diario. Yo hice la prueba mientras me duchaba. Puse la Playlists de la Oreja de Van Gogh y le di a aleatorio. Todas las canciones que fueron sonando me habían acompañado en algún momento y me habían hecho sentirme el protagonista de su historia.

Hace unos dos años fueron capaces de trasladarnos a “El planeta imaginario” ahora, su nuevo trabajo, tiene un título que podría estar colgado en la cartelera de un cine o en la portada de un libro. Un susurro en la tormenta es lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Y para conocer un poco mejor cuáles son los gustos del grupo y a qué saben sus canciones les hemos invitado a compartir un rato con nosotros.

Leire y Xabi han sido los portavoces de la formación y te aseguro que vas a disfrutar de una charla de lo más entretenida. Hemos hablado de todo y no se han cortado a la hora de decirnos qué les gusta más, qué no soportan y cómo les sientan ciertos alimentos.

Un susurro en la tormenta es el octavo disco de estudio de La Oreja De Van Gogh. Se suma este nuevo disco a una envidiable trayectoria: con siete álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo a sus espaldas, La Oreja suma ya más ocho millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo XXI

Daniel's Cake

Se suele decir que a nadie le amarga un dulce, pero es que encima los hay que son realmente especiales se miren por donde se miren. Ese el caso de todos los productos que elaboran en Daniel’s Cake, una pastelería creativa donde realizan todo lo que te puedas imaginar y que además tienen clarísimo que es fundamental ayudar a los niños que más lo necesitan. ¿Se puede pedir más? Y es que detrás de Daniel's Cake hay una historia cargada de emociones y solidaridad.

Porque hay ideas que surgen para demostrar que las promesas, cuando se cumplen, mantienen viva la esperanza de un mundo mejor, especialmente para los más pequeños. Ferrán Gibert y Juan Bosco son los dos aventureros de este proyecto. Y ha sido un placer charlar con Ferrán para conocer una historia tan cercana que nos gustaría compartirla contigo.

Un pastel con la cama de Toy Story hizo feliz a Daniel, les cambió la vida y fue el inicio para que repartieran fantasía por doquier. Así que nosotros solo les podemos desear, que sigan ¡hasta el infinito y más allá!