Miss Cafeína: "Para mi la clave de una buena salud mental es una buena alimentación"

Alberto y Álvaro han compartido en Oído Cocina sus gustos culinarios y hay que reconocer que nos han sorprendido al demostrarnos que son más cocinillas de lo que pueda aparentar.



No sabemos muy bien cómo han cocinado su último trabajo pero es una pasada la cantidad de aromas que desprende. Es muy complicado que no se mueva alguna parte de nuestro cuerpo mientras suena su música.



Un disco que va a desgastar muchas suelas de zapatos. Es su nueva creación vuelven a demostrar que pertenecer a un estilo es simplemente ser uno mismo. Donde los que militan en Miss Caffeína siguen encontrando refugio en las verdades que suenan a nuevo. Quien este buscando un éxito lo encontrara pero sobre todo se hartará de nuevas motivaciones.



Este es ya su cuarto disco y vuelve a convertirse en un experimento que seguro será de resultado incierto cada vez que lo escuches porque es como la comida. En cada lugar, y dependiendo del toque del cocinero, el sabor será distinto.



Una formación que demuestra en cada nota su amistad y que nos ha hecho pensar en Oído Cocina que componer no es muy diferente a guisar. Porque cada uno de ellos es un ingrediente fundamental en el resultado final y este es gourmet.



Su nuevo trabajo lleva por título 'Oh Long Johnson'. Se les ocurrió en la furgoneta mientras viajaban y es que eso es su nuevo disco. Un viaje sin rumbo cuya meta queda abierta a los sabores que cada uno quiera encontrar. No dejes de escuchar esta nueva entrega de Oído Cocina donde la cafeína cobra mucha importancia.