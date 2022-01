Karlos Arguiñano: "La cocina es armonía y un lugar tremendamente interesante"

Ha formado parte de esa revolución que se llamó la Nueva Cocina Vasca con Arzak y Subijana (hace 45 años ya), ha tenido estrella Michelín durante 15 años, como comunicador ha ganado premios como la Antena de Oro y el Premio Ondas. Con su nuevo libro, que se llama “La cocina de tu vida”, nos trae nada menos que 950 recetas fáciles, rápidas y saludables. Todo para hacernos la vida más fácil y más feliz.

Cada vez que en mi vida me han preguntado qué quería ser o a qué quería dedicarme, he ido cambiando de opinión. Con los años, he querido ser futbolista, estrella del rock o astronauta, hasta que descubrí la radio y ya dejé de pensar… Eso sí, cuando uno madura se da cuenta de lo importante que es hacer algo que haga felices a los demás. Afortunadamente hay quien lo ha sabido siempre y reconoce que, si volviera a nacer, volvería a ser lo mismo: un generador de felicidad para todos los que le rodean. Porque por encima de todo, a sus 73 añazos, Karlos Arguiñano es una persona que trasmite felicidad y pasión por lo que hace. Ya sea desde su cocina en Zarauz, desde la tele o las veces que le hemos podido ver en el cine.

