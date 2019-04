Ismael Serrano: "Para mí la sobremesa es muy importante"

Ismael Serrano ha estado en Oído Cocina y nos ha dado un montón de ideas para tapear por la zona más castiza de Madrid. Su último trabajo es un libro con relatos de los que dejan buen sabor de boca.

Siete relatos de la mano de uno de los cantautores más reconocidos de nuestro país. Si la poesía consiste en encontrar en lo cotidiano el misterio de lo desconocido, tal y como dijo Pessoa, la intención de estos textos es retratar la épica dorada que enciende las batallas domésticas de sus protagonistas.

EN PALABRAS DE ISMAEL SERRANO:

“De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo. Como un vagabundo va el titiritero.” ...



Cantaba Serrat y nosotros tocábamos la estrella que habría de borrar el rastro que deja el mal recuerdo. Eso somos. Titiriteros. Y en ese ir y venir uno trata de permanecer atento, intentando encontrar esa poesía que habita lo cotidiano y que no siempre somos capaces de ver, recolectando historias de gente que convierte el mundo en un lugar más habitable. Este es un libro de viajes. Pero no de los que hice guitarra al hombro, sino de los viajes que siempre quedan pendientes, de las huidas que sueñan aquellos a los que la vida golpea y, a pesar de todo, no se rinden. Historias que salen unas de otras, como matrioshkas con la sonrisa congelada, a la espera de que el hechizo de tu mirada les insufle vida. Aquí van estos cuentos de gente pequeña y de grandes amores, de hombres y mujeres que encontré en mis viajes, seres luminosos y valientes que un día decidieron cumplir con la promesa que alguna vez hicieron mirando el mar, o quizá un rostro dormido, o quizá su propio reflejo en algún viejo escaparate.

Yo, mientras tanto, sigo con mi viaje. En busca de nuevas historias. El viento me lleva”.