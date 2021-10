¿Cuáles son los 100 grandes platos de la cocina española?

Los países que gozan y disfrutan de notables y grandes gastronomías suelen contar entre su bibliografía con obras que recrean aquellos platos que compendian el conjunto de su cocina. Hace un tiempo, un acreditado y prestigioso cocinero español mostraba su pesadumbre y cierta amargura porque España era uno de los pocos países con fuerte tradición culinaria cuyos cocineros y gastrónomos no habían sido capaces de consensuar la lista de los platos más representativos de su cocina. Hasta ahora.

El periodista Carlos Díaz Güel acaba de publicar Los 100 grandes platos de la cocina española. Este libro es el resultado de una ambiciosa propuesta realizada a un selecto número de gastrónomos españoles de reconocida solvencia para que seleccionaran, entre un centenar y medio de recetas tradicionales de la cocina española, las cien más representativas.

En este libro han participado chefs de la talla de Quique Dacosta, José Andrés, Ángel León, Joan Roca, Martín Besarategui, Dani García, Eneko Atxa, Juan Mari y Elena Arzak o Dabiz Muñoz, entre muchos otros Puede que no estén todas las que son, pero desde luego son todas las que deben estar. Además, cada uno los platos elegidos que conforma la lista va acompañado de una versión libre, en ocasiones libérrima y no necesariamente análoga, elaborada por reconocidos cocineros españoles, lo que confiere a esta obra no solo la categoría de gran compendio de la cocina española, sino también un reflejo de lo vivos y creativos que son los fogones en España.

No te pierdas la charla que hemos mantenido con el creador del proyecto.