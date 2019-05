Conocemos de cerca al fantástico atún rojo y los gustos culinarios de Camela

El atún rojo de almadraba cada vez cuenta con más fanáticos. En Tokio se han pagado este año 2,7 millones de euros por un ejemplar. Nosotros nos adentramos en el templo de este producto en Cádiz, El Campero. También hablamos con Dioni y Ángeles, de Camela, y conocemos sus gustos.



¿Qué es el atún rojo de aladraba? En Oído Cocina descubrimos esta técnica de pesca milenaria con la ayuda de Julio Vázquez, que es el jefe de cocina del restaurante “El Campero”, templo de referencia y lugar de peregrinación para los amantes del atún, en Barbate (Cádiz). También contamos con la experiencia y sabiduría de Pepe Oneto, cocinero, divulgador gastronómico y colaborador de COPE.



Si quieres saber qué es el “ronqueo” y cuáles son las diferentes partes del atún rojo y cómo hay que tratar a cada una para aprovechar mejor sus características, no te pierdas esta entrevista con estos dos sabios. Parpatana, paladar, ventresca, morrillo, solomillo, lomo, tarantelo… cada una tiene su diferente tratamiento y sus cualidades.



Seguro que has escuchado y visto estos días a Camela en un montón de medios de comunicación. Tienen nuevo disco, “Rebobinando” y todo el mundo quiere tenerlos como invitados. Pero seguro que en ningún otro programa además de escuchar su música y hablar de su carrera han comentado cuáles son sus gustos gastronómicos. No te pierdas lo que nos han contado Ángeles y Dioni en Oído Cocina sobre cuál es su plato preferido, qué les gusta comer y qué no soportan en la mesa.



Se acaba de publicar un libro titulado “Homenaje a la Marquesa de Parabere”. Y podemos decir que es una obra de arte para los sentidos. Porque se ha hecho muy despacio como se elaboran los buenos guisos. Se le ha dado mucho cariño y el resultado es de chuparse los dedos para ir pasando página. Conocemos más sobre la figura de María Mestayer de Echagüe.



Y nos acercamos a conocer la Cité Internacional de la Gastronomía de Lyon, un proyecto innovador con sabor español.