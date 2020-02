Comer solo y otras tendencias gastronómicas para este 2020

Hay datos que nos hablan de cómo están cambiando las cosas a la hora de ir a un restaurante… cómo reservamos la mesa, cómo disfrutamos de una comida o una cena. Hoy el móvil es casi un elemento imprescindible… sobre todo, porque muchas veces es el instrumento que utilizamos para hacer la reserva, y no llamando, sino a través de Internet… el 71% de los españoles utilizan el smartphone para reservar… y tiene mucho sentido, porque hasta el 56% hemos tenido que cambiar de restaurante alguna vez porque no nos cogían el teléfono. Hoy día, todos nos fijamos en las ofertas en la web y además, solemos dejar reseñas de nuestras visitas a restaurantes. Y no siempre son buenas… el comensal del siglo XXI es exigente. Pero ¿cuáles son las tendencias en este año 2020? ¿cómo van a ir evolucionando las costumbres de los que acuden a restaurantes a comer? Para empezar, parece claro que la tendencia a los saludable está en alza.

Hablamos de todo esto con Lina Alzate, manager de Integración de Restaurantes de OpenTable.

Una de las tendencias más llamativas es la de comer o cenar solo. Normalmente los españoles hemos sido de comer acompañados como opción más frecuente, pero esto podría estar cambiando. Pero también te vamos a hablar de la tendencia “locavore”, de la comida “Itameshi” y de los productos que conoceremos más afondo a lo largo de este año 2020.