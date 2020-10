Ya no comemos com antes, ¡y menos mal! Cambia los bulos por evidencias

Es curios que cuantos más productos tenemos en el supermercado más se nos dice que debemos estar atentos con lo que compramos para comer.

Porque cada vez hay más productos que no son tan sanos como nos creemos. Sobre todo, se habla de alimentos ultraprocesados, el aceite de palma y los azucares. Si nos creemos todo lo que leemos, para ir a la compra lo deberíamos hacer con el traje de camuflaje y un lector de código de barras que nos fuera diciendo qué sí y qué no debemos echar a la cesta. Hoy vamos a intentar desmantelar algunos bulos por evidencias, y lo vamos a hacer con Gemma del Caño. Gemma es farmacéutica y está especializada en I+D e industria y máster en innovación y calidad. Además acaba de sacar el libro Ya no comemos como antes, ¡Y menos mal!.

Lo cierto es que nunca hemos comido de forma más segura. Nunca hemos tenido tantos alimentos disponibles como ahora. Pero, paradójicamente, nuestra cesta de la compra nunca había estado tan llena de productos insanos como ahora. Entonces, ¿qué nos está pasando?

Gemma del Caño, nos presenta en su nuevo libro un recorrido por los principales mitos y bulos que nos meten en la cabeza y que insinúan que antes se comía mejor, que lo natural —sea lo que sea que signifique— es mejor. Pero volver al pasado no siempre es una buena idea, pues corremos el riesgo de cometer los mismos errores de antes. O incluso peor: de crear nuevos peligros innecesarios.

La solución pasa por conocer la verdad detrás de la comida que tenemos hoy disponible y tomar decisiones libres basadas en información fiable.

No te pierdas una charla de lo más interesante.