La cocina jazz de Ricard Camarena y la ruta rockera de Mario Vaquerizo

Ricard Camarena es uno de los chefs valencianos más reconocidos. Su restaurante tiene 2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol. Nada mejor que aprender con él, qué debe llevar y qué no la paella valenciana para que no pase a llamarse “arroz con cosas”.



Su carrera empezó por la necesidad de auto emplearse, según nos cuenta, pero seguro que nunca pensó llegar al punto de éxito que vive actualmente, cuando los premios se van acumulando sobre su mostrador.



Hace unos días Mario Vaquerizo nos sorprendía con un libro de cuentos dedicado a los más peques y adolescentes para que conozcan a los grandes rockeros. Nosotros nos lo hemos leído y lo hemos disfrutado. Porque nos encantan los cuentos y disfrutar de la música.



Además, nos habla de su experiencia en Masterchef y nos descubre algunos de sus sitios favoritos para tapear. No te lo pierdas: dentro su ruta de tapas.



También nos enteramos de lo que significan algunos términos relacionados con la cocina gracias al Diccionario Gastronómico y tenemos la suerte de recibir la receta del mejor cachopo asturiano de 2019 de manos de Fina, autora de la receta y que lo cocina para Xantar Astur, que te traen los mejores productos de la gastronomía asturiana a tu mesa, vivas donde vivas.