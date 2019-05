Camela: “Lo nuestro es un buffet libre”

Seguro que has escuchado y visto estos días a Camela en un montón de medios de comunicación. Tienen nuevo disco y todo el mundo quiere tenerlos como invitados. Pero seguro que en ningún otro programa además de escuchar su música y hablar de su carrera han comentado cuáles son sus gustos gastronómicos. No te pierdas lo que nos han contado Ángeles y Dioni en Oído Cocina sobre cuál es su plato preferido, qué les gusta comer y qué no soportan en la mesa.



Camela ha publicado hace bien poco su nuevo trabajo llamado “REBOBINANDO” y está repleto de sorpresas y acercamiento a otras músicas sin perder por ello su estilo y personalidad. Este nuevo sonido se debe sobre principalmente a la elección de los artistas que colaboran en el disco celebrando el 25º aniversario de los inicios del proyecto. Canción a canción se van descubriendo los hallazgos sonoros de los éxitos de Camela en su versión 2019 interpretados por Ángeles y Dioni junto a invitados como Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, David Bisbal, Demarco, Rubén Martín, Javier Mena, Medina Azahara, Pitingo y María Toledo.



Camela cuya vertiginosa carrera ha marcado la manera de ver, sentir y disfrutar la música pop, ha pulverizado cualquier teoría de los entendidos en la materia en marketing musical. Como quien no quiere la cosa Camela llegaron un día para quedarse como abanderados de una música auténtica hecha desde el corazón. Música del pueblo y para el pueblo. Y ahora cumplen 25 años en la carretera y nunca mejor dicho porque han sido un grupo muy de cassette y mercadillo. Y de ello se sienten orgullosos.