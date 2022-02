Ángela Quintas, experta en alimentación: "Los gases los producen las bacterias que todos tenemos en el colon"

¿Por qué me duele la tripa? Reparación digestiva, microbiota, adelgazamiento y salud. Así es como se titula el nuevo libro de Ángela Quintas, la gran experta en alimentación, adelgazamiento y reparación digestiva.

¿Quién no ha tenido alguna vez problemas digestivos o dudas sobre qué dieta es la más adecuada? Entender qué es la microbiota, cómo actúan las bacterias, qué alimentos te sientan bien y por qué, cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, qué debes saber de los probióticos antes de usarlos o qué platos te ayudan a adelgazar sin pasar hambre son solo algunos ejemplos de los temas que aborda el nuevo libro de Ángela Quintas y que nos ha contado en Oído Cocina. Ángela Quintas nos da respuestas a muchas preguntas de alimentación y salud que todos nos hemos hecho alguna vez.

¿Por qué me duele la tripa? Cuenta con pautas alimentarias, menús específicos para las dolencias más frecuentes y más de treinta recetas sanas y fáciles con ingredientes de mercado al alcance de todos. Y es que, además de las malas digestiones, una mala alimentación puede tener mucho que ver con cambios de humor, algunos problemas de piel y hasta con esos dolores de cabeza que no tienen explicación aparente. La clave está en aplicar, paso a paso, la estrategia que plantea la autora para resolver problemas digestivos que, en apariencia, tienen una difícil solución. No te pierdas la charla que hemos mantenido con Ángela Quintas porque estoy seguro que te va a venir muy bien y además te aseguro que es muy digestiva.





Ángela Quintas es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace más de quince años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición, que se ha convertido en una de las de mayor éxito en España. Es miembro de IEDM (Institut Européen de Diététique et Micronutrition) y actualmente compagina su consulta de nutrición con la docencia en estudios de posgrado de la UNED.