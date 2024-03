“El Señor no oculta nada”: escucha aquí la meditación del Lunes Santo

Iniciamos la semana que nos conducirá hasta la Pascua del Señor. Es una Semana Santa y, por eso, el obispo auxiliar de Madrid, D. Jesús Vidal, nos invita en este primer episodio del pódcast original de COPE 'Meditaciones de Semana Santa' a "pararnos un momento para reconocer el camino que estamos haciendo juntoal Señor".

Hoy, Lunes Santo, será el primer día donde nos pararemos en los 3 anuncios con los que Jesús preparó a sus discípulos a vivir aquel acontecimiento tan grande. Fiel al Evangelio, en esta segunda temporada, D. Jesús Vidal ha elegido los tres anuncios de la pasión, muerte y resurrección, tal y como vienen recogidos en el texto de San Marcos.

"¿Qué me va a enseñar el Señor estos días?"

Tal y como nos propone el obispo auxiliar de Madrid, tras la confesión de Pedro en Galilea de Filipo, "Jesús empieza a instruirles sobre cuál será el camino de cumplimiento de la misión del Mesías, del Ungido enviado por Dios. Al iniciar la semana también nosotros nos hacemos discípulos reconociendo que no lo sabemos todo". Es decir, independientemente de lo que vayamos a hacer estos días, Vidal señala una pregunta central para el día de hoy y que todos debemos hacernos: "¿Qué me va a enseñar el Señor estos días?¿Ya lo sé todo o estoy abierto a que el Señor me enseñe algo nuevo sobre la fe o sobre mi vida en el seguimiento de Jesús?"

Dentro de este primer anuncio que hoy nos ocupa en estas Meditaciones de Semana Santa, el Señor es bastante claro: El Hijo del Hombre tiene que padecer, ser reprobado por el sanedrín, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Como nos dice el obispo auxiliar de Madrid, "Jesús no culta nada. (..) Sufrirá en su cuerpo y en su alma, será rechazado por aquellos que primero debían reconocerlo y acogerlo, los líderes religiosos del Pueblo; que, además, lo condenarán y le quitarán la vida. Y al tercer día resucitará."

"¡Aléjate de mí, Satanás!"

En estos días, como nos cuenta D. Jesús Vidal, es posible que nos reconozcamos en el comportamiento de Pedro ante este anuncio: "No será así". Y esto, no es otra cosa que "el rechazo de la Cruz". "No pensemos que estas palabras son solo para Pedro, son para todos aquellos que queremos acompañarle estos días. Lo hace con palabras duras: ¡Aléjate de mí, Satanás!", nos comenta el obispo auxiliar de Madrid.

Las palabras de Pedro son reflejo del pensamiento del hombre, herido por el pecado, que cree que debe salvarse a sí mismo. "¿Cómo piensas tú?", nos pregunta Vidal, "¿Cómo pienso yo, como los hombres o como Dios?".

El "pensamiento de Dios"

Y la única manera de adquirir ese "pensamiento de Dios", como nos cuenta D. Jesús Vidal en esta meditación de Lunes Santo es "hacer el recorrido de seguirle en el camino de la Cruz. ¿Verdaderamente quiero seguirte?".

Para finalizar este primer episodio del pódcast original de COPE, el obispo auxiliar de Madrid nos pide abrir "nuestro corazón a la escucha del Maestro (...) Sigamos estos días a Jesús".

Temporada 2: Meditaciones de Semana Santa

¿Alguna vez te has parado a pensar la suerte que tenemos de saber por el Evangelio, lo que hizo Jesús cada uno de los días de la Semana Santa? Es la semana más importante de todo el año. Con cada cosa que hizo y dijo, nos quiso enseñar. A lo largo de las 7 meditaciones de las que se compone este pódcast, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, te propone que hables con Jesús de eso.





Audio