¿Puede Doña Letizia poner el bolsa encima de la mesa en una comida? Jaime Peñafiel responde

La pizza, ¿con piña o sin piña? Aunque la mitad de la población mundial no lo comprenda, a la otra mitad le gusta la pizza con piña entre sus ingredientes: la conocida como “Pizza Hawaiana”. Lo que tal vez ni unos ni otros sepan es el origen de esta pizza. Tal vez crean que es realmente de original de Hawai, o puede que lleven su creación a Italia… Pero ni lo uno ni lo otro es correcto. María Ruiz (@yosoymariaruiz) y Ricardo Miranda (@popinteractivo) han profundizado en este asunto, y nos dan la explicación con todo lujo de detalles (“joroña que joroña” mediante).

Y por si esto fuese poco, venimos con un nuevo “Notinútil”, aquellas noticias que tal vez no sirven para mucho, pero que hay que conocer para estar realmente al día. Por ejemplo, ¿sabes que un hotel japonés ha despedido a la mitad de su plantilla… de robots? Es más… ¿Sabías que la plantilla de este hotel está formada únicamente por robots?, ¿Cuánto cobran los perros de Lewis Hamilton como modelos?, ¿Por qué los ingleses venden horchata y dicen que es la última leche vegana?, ¿Quién quiere poner publicidad en el espacio? Responderemos a estas y otras cuestiones… del estilo.

Nunca podemos dejar de hablar de los últimos descubrimientos científicos con nuestro científico favorito, nuestro Jorge Alcalde. Analizaremos si realmente las plantas pueden oír, o si es verdad que lo de “huele que alimenta” es científicamente correcto, y oliendo la comida… nos llenamos. Y hablando de comida… ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa si estás comiendo con la Reina de Inglaterra y ella pone su bolso encima de la mesa o en el suelo? Nosotros sí, pero como no lo sabíamos, hemos llamado a Don Jamie Peñafiel para que nos lo aclare… Y no te puedes perder la explicación.

