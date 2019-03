Volver a vivir gracias a un trasplante y el drama del alcoholismo, en 'Imparables'

Pablo no olvidará una fecha: el 10 de septiembre de 2004. Eran las ocho menos cuarto de la mañana, cuando recibió una llamada del clínico para transmitirle el siguiente mensaje: “Tenemos un riñón para ti” . A partir de ese momento cambió la vida de este ciudadrealeño de 60 años. Sus problemas de salud se remontaban al año 1997, cuando comenzó a fallar su función renal: “Fue debido a la tensión alta que tenía por no cuidar la alimentación, fumar... El día que me detectaron la enfermedad mi tensión estaba por los aires, 25/18. Mi función renal apenas alcanzaba el 35%.”



Fue a partir de ahí cuando Pablo entró en pre-diálisis durante un periodo de siete años. En marzo de 2004, no tuvo más remedio que iniciar la diálisis. De esta manera, comenzaba la cuenta atrás para encontrar un donante que le permitiera ser trasplantado. Sus miedos se multiplicaron: “La diálisis asusta mucho, nunca te acostumbras pese a que forme parte de tu rutina. Tuve que dejar de trabajar, y solo pensaba en qué iba a ser de mis hijos y de mi mujer. Teníamos una hipoteca, un coche… y a eso había que sumarle el tratamiento".

La historia de dos hermanas muy especiales

Como dos gotas de agua. Y no son Pili y Mili. Son Esther y Águeda, algo más que hermanas. Desde hace once años, la primera tiene una parte de su cuerpo que la segunda le donó: un riñón. Y es que Esther necesitaba ser trasplantada, después de que con el paso de los años se agravara su problema de uréteres que, pese a ser de nacimiento, le habían detectado a los 22 años, y que se agudizó tras los partos de sus dos hijos. Esther tuvo suerte, porque ni siquiera tuvo que comenzar con la diálisis: “Cuando el médico me comentó que estaba grave y tenía que ir a la diálisis, se me vino el mundo encima. Cuando se lo conté a mi hermana, no dudó un instante, y comentaba que si había compatibilidad, el riñón me lo donaba ella.”

Tras dos semanas de numerosas pruebas en un hospital de Madrid, los médicos determinaron que el riñón de Águeda era compatible con el de su hermana. Águeda agradece que fuera un proceso rápido: “Mejor así, porque aunque yo estuviese segura, los nervios están ahí, y si se alarga, las dos partes lo pasamos peor. Vivir con un solo riñón no es grave. No es como si te extraen un ojo o una mano. Yo no noté y no noto nada. Me operaron un jueves y el sábado me dieron el alta. Estaba sana, por lo que la recuperación fue muy rápida. No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer por ella.”

Alcoholismo

El papel que desempeña “Alcohólicos Anónimos” es indudable y de sobra conocido por la sociedad. Pero a la hora de abordar esta problemática, son pocas las ocasiones en las que nos preguntamos cómo viven los seres queridos de la persona que padece esta dependencia del alcohol. Por ello, en Imparables nos hemos acercado a la asociación AL-ANON, que está implantada en todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo prestar ayuda y asesoramiento a los familiares. Así lo ha expresado uno de los miles de miembros con los que cuenta AL-ANON en España, José: “El alcoholismo no entiende de condición social ni económica. No hay un perfil establecido. Afecta a todos. Normalmente, las personas que recurren a nosotros son familiares que llegan ya abatidos, derrotados, muy castigados por la vida y que no saben ya qué hacer.”

Asociación a la que recurrió María, cuyos padres arrastran desde el inicio de la relación la adicción a la bebida. Casi medio siglo después, permanecen activos. María, que actualmente tiene 42 años, ha logrado mantener una relación cordial con ellos, aunque las situaciones vividas en el hogar desde su infancia le han influido en su forma de ser: “El problema empezó casi sin darme cuenta. Sí que es cierto que había pequeños avisos, como que la doctora de cabecera de mi padre dijera que olía mal. Yo personalmente veía a mis padres siempre tristes, aislados socialmente, incómodos con la vida que llevaban... y tardé en darme cuenta que aquello era fruto del alcohol.”