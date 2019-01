Turismo y discapacidad: un mundo lleno de trabas

La concienciación por la accesibilidad en el turismo ha ido a más en España, aunque aún queda camino por recorrer, ya que hay un elevado tanto por ciento de personas con algún tipo de limitación que optan por no viajar ante los obstáculos con los que se encuentran. Otros, pese a las complicaciones, deciden desafiar todas las barreras. Es el caso de Sagrario. Desde hace seis años padece esclerosis múltiple. Su mundo cambió por completo desde entonces. El equipo de “Imparables” abordó a Sagrario (siempre con delicadeza) en los pasillos de FITUR, donde ha contado su experiencia: “Para mí hacer turismo es complicado. Encontrar una playa y un hotel adaptado es difícil. Yo conozco playas accesibles, pero las que no lo son, es inútil acudir. Percibo que en países de nuestro entorno, como Francia o Italia, han mejorado en este aspecto, pero en España, pese a ser un país desarrollado, sigue habiendo muchos problemas. Cosas que para una persona normal es insignificante, como la arena, para nosotros es mortal. Necesitamos una arena dura, donde poder clavar las muletas o la silla de ruedas para desplazarte.”

Ante esta situación, Sagrario se siente imponente, frustrada: “Es que ahora soy consciente de todos esos problemas. Cuando te encuentras en un chiringuito de playa comiendo y tienes que ir al servicio, sus aseos no están adaptados. Por eso, cuando tengo que hacer mis necesidades, no tengo más remedio que ir al hotel. En el resto de bares y restaurantes poco a poco se van adaptando. Pero es muy lento.”

En función de la zona de España en la que te encuentres, el nivel de accesibilidad varía: “Andalucía es una de las zonas más adaptadas, pero el Levante no, excepto Castellón, donde veraneo, porque en otros lugares no es posible. Yo pertenezco a varias asociaciones de esclerosis en España, y te puedo decir que un 60% de los afectados eligen no moverse de casa por la cantidad de trabas que se encuentran”.

Aunque Sagrario advierte que este déficit de accesibilidad es patente en el día a día: “Vas por ejemplo a un supermercado y a veces no hay ascensores. Yo una vez me quedé atrapada en la parte de abajo porque la rampa para subir solo tenía una pendiente del 70%. Es lamentable.”

Pese a todo, Sagrario un buen día decidió que no se iba a rendir: “Yo decidí que la silla de ruedas no iba a condicionar mi proyecto de vida. Hay que salir y seguir adelante. Hay lugares maravillosos que conocer.”

Tampoco lo tienen fácil las personas invidentes. Katherine es una mujer de origen dominicana afincada en Madrid. Ante la pregunta de cómo disfruta una persona ciega de los lugares desconocidos, lo tiene muy claro: “Los invidentes disfrutamos viajando mediante los sentidos, los sonidos, la cultura, la música, el olor como el café de Colombia.... Solo el aire que se respira es diferente, porque cada territorio tiene su fragancia.”

Para Katherine, Europa en general y España en particular están bastante adaptados a las necesidades de este colectivo: “Mucho mejor que en países como Amércia Latina. Aquí el desarrollo económico tiene mucho que ver.”