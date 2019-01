El testimonio de los refugiados sirios y el “terremoto” Olivia, en “Imparables”

Estos días se ha celebrado las VII Jornadas de Pastoral en Toledo. Y allí estaba, entre los asistentes, la madre superiora Agnès-Mariam de la Croix. Vive en Siria, aunque nació en El Líbano, donde se conocieron sus padres. Su estancia en España nos llevó a pensar que sería buena idea tratar en el programa “Imparables” el conflicto sirio que estalló en 2011, y donde los cristianos son perseguidos. La agenda de la madre superiora en nuestro país ha sido frenética, pero nos ha dedicado unos minutos.

Fue en 1993 cuando se trasladó de Beirut a Siria por los conflictos bélicos que estallaron en el Líbano desde inicios de la década de los setenta. Siria entonces era un país próspero, que recibía cada año a millones de turistas. Un país donde convivían en paz varias las religiones. Luego todo se torció. Llegaron los grupos armados y estalló la guerra: “Yo me encontraba desde mi llegada a Siria en un monasterio del siglo V que encontré en ruinas y que logramos restaurar, a unos noventa kilómetros de Damasco. Cuando nace el conflicto, llegan las muertes, los desaparecidos y los encarcelamientos. Muchos cristianos se vieron obligados a refugiarse.”

En la conversación se incorpora Fadi, unos de los casi 3.000 refugiados sirios en España. Llegó a Toledo hace cuatro años con su mujer y sus dos hijos. Fue Cáritas Diocesana la que les acogió. Les dió cobijo, y a Fadi un empleo. Actualmente trabaja como auxiliar administrativo en esta institución de la Iglesia. Nunca olvidará la experiencia que vivieron para huir de Siria y llegar al Líbano. Un trayecto de 16 horas. Algunos de sus amigos no pueden contarlo, ya que murieron en el trayecto como consecuencia de las bombas: “Varios amigos murieron en el mismo camino que cruzamos nosotros en Alepo para llegar a la frontera, por el ataque de los grupos islámicos a los autobuses.”

La historia de Olivia

Olivia y su padre, Alfredo, llegan antes de la hora prevista a la entrevista. En los estudios de COPE Guadalajara les espera nuestra compañera Mercedes Castellanos. Olivia llega con el chándal oficial de su colegio de Cabanillas del Campo. Su padre viste de sport. Su madre opta por quedarse detrás de la pecera: “Soy la que hace las fotos”, nos confiesa con una sonrisa.

Olivia es un terremoto emocional y comunicativo con tan solo once años. Lo que viene a ser un trasto. La revolución llega cuando suena Ariana Grande, su artista favorita. No puede evitar cantar sus temas. En “Imparables” hemos sido testigo de ello. Y es que su enfermedad no le frena pese a las adversidades. Desde su nacimiento padece la conocida como “Charcot Marie Tooth”, una enfermedad neuromuscular degenerativa, que está calificada como rara al padecerla en España tan solo 16.000 personas.