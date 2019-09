El testimonio de las víctimas de las novatadas y dos alcaldes muy especiales, en 'Imparables'

Todo el mundo cree conocer el mundo de las novatadas, y tal vez por ello apenas se actúa. Quizás porque para la mayoría, especialmente si no las han sufrido, siguen consistiendo en simples bromas, a veces algo pesadas. Y todo pese a que cada mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso universitario, sea recurrente que los medios de comunicación den a conocer en la sección de sucesos la historia de alguna víctima novata que ha resultado herida de gravedad por sus “hermanos mayores.”

En 'Imparables' hemos podido hablar con dos jóvenes que en sus inicios universitarios fueron víctimas de estas prácticas. Rebeca no permitió que las novatadas convirtieran su sueño de estudiar medicina en una pesadilla. Hoy, cuatro años después de aquellos difíciles comienzos en un colegio mayor de Madrid, está a punto de lograr su objetivo. Claro que, para sortear los obstáculos, Rebeca se vio obligada a abandonar el colegio mayor en el que residía cuando tan solo habían transcurrido tres meses desde su ingreso. Fue cuando denunció públicamente las novatadas a las que estaba siendo sometida: “Lo denuncié públicamente. Veía como algunos de mi grupo de amigos estaban dejando no solo el colegio mayor, sino también los estudios. Yo también estuve a punto de renunciar a mi carrera, porque las novatadas te dejan fatal.” A sus 23 años, Rebeca recuerda por lo que tuvo que pasar.

Las novatadas, relata Rebeca, comenzaron siendo leves, hasta evolucionar en verdaderas atrocidades: “Empiezan por llamarte constantemente a tu puerta a altas horas de la madrugada, deshacen tu habitación... y luego ya pasan a mayores, como depilar las cejas.” Unas prácticas por parte de los veteranos de los colegios mayores que, en muchos casos, dejan tocados a los recién ingresados en el centro. Lo peor es que hay muy pocas alternativas para escapar de ellas: “Cuando llegas al colegio, te hacen elegir entre hacer las novatadas o renunciar a ellas Si renuncias es peor, porque te aíslan automáticamente. Te ves sola. Ibas al comedor y si te sentabas en una mesa de quince personas, ellos se levantaban para no estar a tu lado. Yo no renuncié, pero me negué a obedecer.”

“Fui obligado a beber agua de un váter sucio”

Alberto ha tratado de olvidar sus primeras semanas en el colegio mayor, “como mecanismo de autodefensa”, nos cuenta. Fue en el año 2011 cuando este abogado afincado en Barcelona llegaba a la capital de España con la inocencia propia de la edad para estudiar Derecho, Administración y Dirección de Empresas. En el colegio mayor pudo comprobar desde el primer día que la convivencia no sería tarea sencilla. Fue víctima de todo tipo de novatadas. Algunas francamente repugnantes, como beber agua de un váter sucio: “A saber las enfermedades que pudimos contraer. También recuerdo que los veteranos nos hacían un pasillo para golpearnos la cabeza con distintas herramientas. El alcohol jugaba un factor importante, porque constantemente ibas bebido para que pudieran hacerte de todo.”

Pese a esta larga lista de agravios, lo peor para Alberto fue el día en el que el veterano de la habitación de al lado procedió a afeitarle las cejas: “No implicaba dolor corporal pero durante el mes y medio que tardaron en crecer nuevamente, fue una humillación constante. Las tuve que disimular con lápiz de pintar, pero se notaba. Cada vez que lo explicaba se reían de mí.”

Las novatadas no se consideran bromas

La psicóloga Ana Aizpún ha sido una de las primeras expertas en realizar un estudio sobre estas prácticas y sus consecuencias mediante el manual 'Novatadas, comprender para actuar'. En 'Imparables', Aizpún ha remarcado que “uno de los intereses de la publicación es aclarar lo que es una novatada y lo que no. Para la creencia popular se trata de una broma un tanto pesada, cuando no lo es realmente, porque una broma puede ser recíproca, mientras que en las novatadas esa reciprocidad no existe, sino que se trata de una relación basada en la sumisión por parte de los recién llegados ante los veteranos. Además, la broma generalmente es graciosa, y hacer comer a una persona comida de animales, agredirles o insultarles, no es gracioso. En una broma se busca la empatía, que el receptor se divierta, y en las novatadas no existe.”

Si bien es cierto que existen novatadas con un grado de intensidad variable, lo cierto es que los patrones se repiten: “No creo que podamos hablar de mafias, pero sí que se generan unas dinámicas de grupo en las que se normaliza una violencia atípica. Yo he escuchado a muchos la frase “me machacan pero lo normal”. Es decir, se normaliza la agresión física y verbal, lo cual es muy preocupante”, advierte la psicóloga.

Dos alcaldes que dignifican la clase política

No está de moda hablar bien de la clase política. Pero es un agente necesario para la transformación de la sociedad. Más allá de los fallos que cometen, independientemente de su ideología, lo cierto es que no es tarea fácil gestionar un país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Pues imagínate desempeñar esta tarea cuando padeces una enfermedad o algún tipo de dependencia. En nuestro país tenemos varios de estos casos, y que por cierto merecen todo nuestro reconocimiento. Son alcaldes de sus respectivos municipios. Es Carolina Alonso, primera edil de la localidad toledana de Villamuelas. Alcaldesa desde el pasado 15 de junio tras resultar vencedora la lista del PP en los comicios municipales del 26 de mayo, su mérito es aún mayor que el de otros que han ostentado su mismo cargo en otros pueblos, porque Carolina convive con una parálisis cerebral desde su nacimiento.

No ha tenido una vida fácil, pero ello no le ha impedido seguir adelante. Confiesa que tuvo una infancia feliz. Se licenció en Ciencias Políticas, y posee un máster en Dirección de Recursos Humanos: “Tuve mucha ayuda de mis compañeros que me pasaban los apuntes, las fotocopias, los profesores me hacían los exámenes orales...” Tras casi tres meses en el cargo, asegura que se encuentra con mucha fuerza: “Estoy muy bien, todavía acostumbrándome. Pero ya le he cogido el puntillo después de unas primeras semanas agotadoras.”

Lo cierto es que el camino no ha sido fácil, y tampoco esperado, ya que como confiesa la propia alcaldesa, la candidatura fue casi improvisada: “Hace un año ni me lo imaginaba. Fue la dirección provincial del PP quien apostó por mi para encabezar la lista de Villamuelas. Me lo tuve que pensar, pero vi que era un avance más, una experiencia muy buena.”

Tampoco lo ha tenido fácil Juan Ramón Amores. Tras 32 años de gobiernos de la derecha en la localidad albaceteña de La Roda, el cabeza de lista del PSOE en las elecciones del 26 de mayo logró romper la hegemonía del PP en el municipio. Amores se ha convertido en todo un referente en la lucha contra la ELA. Una enfermedad que le detectaron en noviembre de 2015. Los médicos fueron muy sinceros con él, tras comunicarle que tan solo tenía una esperanza de vida de tres años. Por fortuna, las previsiones médicas se equivocaron. En este tiempo, ha ostentado la dirección general de Deportes y Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y actualmente es regidor de La Roda. Es el único alcalde que padece esta enfermedad en España.