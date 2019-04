El testimonio de Benjamín: “Los colegios no están preparados para atender a los niños con parálisis cerebral”

Benjamín no conocía la importancia de los centros de educación especial hasta que llegó al mundo Sara, su hija de 12 años, que padece parálisis cerebral. Cada mañana acude a uno de estos centros en Toledo, junto a otros cinco alumnos: “Cuando nació, me preguntaba donde podría ir Sara. Desde luego a un colegio normal no. Estos centros especiales aportan una rutina a los chicos. Llevamos a Sara en horario escolar, y allí realiza sus actividades, excursiones, recreos... De alguna manera, Sara en el centro mantiene una cierta calidad de vida, pese a tener una discapacidad del 96%.”

Para Benjamín, es una locura erradicar estos centros: “Sería imposible en un colegio ordinario conseguir este grado de inclusión. No es un problema de profesores, sino de medios, de formación y del entorno. En mi opinión, es impensable a día de hoy. Tenemos que ser ante todo realistas.”

El Gobierno plantea una amplia reforma del sistema educativo, pero los padres consideran que esas modificiones no serán del calado suficiente como para integrar a los discapacitados severos: “Es que si eso se diera, me imagino a Sara en un aula normal en un lateral, aislada. Ella necesita una persona al cuidado 24 horas. Y en los centros de educación especial hay medios para esos cuidados.”

Benjamín siente además que las administraciones en ocasiones responsabilizan a los padres de estos hijos de no querer integrarlos en los centros escolares ordinarios: “Es una reflexión errónea, porque mi hija está integrada perfectamente en su familia. El problema es que la cosa cambia cuando hablamos de educación. Yo noto que en un centro especial Sara progresa. Incluso los profesionales nos ponen deberes y nos asesoran sobre cómo debemos moverla, asearla, darle de comer... Hay una mejoría porque están cuidados por los especialistas.”

Lo que más sorprende al padre de Sara es que sea una iniciativa promovida por el CERMI, un colectivo que representa al sector. Para Benjamín, es fruto del desconocimiento de algunos miembros de la confederación: “La idea de la integración es muy bonita, el eslogan engancha, pero si no conoces la realidad de los centros y no los visitas, pues no conoces realmente cómo funcionan las cosas. Francamente, sería un paso atrás el cierre de los centros de educación especial tanto para nuestros hijos como para sus familias.”