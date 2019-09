La terrible cornada que pudo acabar con el sueño de una joven promesa del toreo

Hoy os traemos la realidad de un joven torero de 25 años. No fue hasta el pasado mes de marzo cuando abandonó el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante ocho meses, después de que en mayo de 2018 sufriera una grave lesión cervical durante una corrida. El diestro ha recuperado un 70% de la movilidad en sus extremidades tras la lesión que sufrió en las vértebras C3 y C4. Desde el pasado mes de noviembre ya puede caminar solo.

Con 16 años dejó a su familia en Venezuela para trasladarse a España para alcanzar su sueño: ser torero. A día de hoy está bien. Cada día mejora, pero la recuperación está siendo lenta y dura. Pese a la mejoría, aún no ve la luz al final del túnel. Es una lesión cervical pero también medular, que es lo que lo hace complicado. De momento no hay una fecha de recuperación fija.

En cualquier caso, el diestro se muestra optimista, ya que hace un año el pronóstico era significativamente más grave. Los médicos vaticinaban que iba a estar para siempre en una silla de ruedas. Al ser una tetraplejia y afectar a los miembros inferiores y brazos, todo apuntaba a que iba a ser una persona dependiente. En el Hospital Nacional de Parapléjicos, las primeras semanas fueron muy duras. Los médicos le preparaban mentalmente para que asumiera cuanto antes que permanecería en silla de ruedas el resto de sus días.

La vida del torero había dado un giro de 180 grados. De cumplir su sueño a no poder mantenerse en pie. Fue duro. Incluso su entorno y su pareja le ocultaban los resultados médicos. Los médicos nunca le comunicaron de forma directa que podía quedar en silla de ruedas para siempre. No ser consciente de lo que tenía fue importante para él, porque si lo hubiera sabido su mente no hubiese luchado tanto como lo hizo para curarse. Pese a la crueldad de su situación, el balance del diestro en el hospital toledano es muy positivo. Para él ha sido como una universidad de la vida.

La familia del diestro se quedó en Venezuela. Su infancia fue dura, a miles de kilómetros de su país. Esta circunstancia ha hecho del diestro un hombre con un espíritu de lucha envidiable. Incluso en sus peores momentos, él optó por que sus padres permanecieran en el país sudamericano. Ellos querían venir cuando sufrió la cogida, pero prefería que no lo hicieran. No quería que le vieran así, y que la próxima vez que se vieran estuviera como el día en el que se marchó de Venezuela con 16 años, de pie.