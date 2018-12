Por el programa “Imparables” ha pasado la karateca talaverana Sandra Sánchez, que ha vivido un 2018 mágico, tras haberse proclamado hace unas semanas campeona mundial de kata femenino, y revalidar por cuarta vez consecutiva el campeonato europeo.

También ha sido reconocida este año por la Federación Mundial de Kárate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino, después de permanecer durante tres años seguidos como líder del ranking.

Su país favorito es Japón, algo que ella atribuye a las historias que desde pequeña sus entrenadores le han ido contando sobre el país asiático, cuna de este deporte: “Son historias que yo vivía como un cuento, y cuando fui por primera vez a Japón, tenía la sensación de que formaba parte de él”.

Nos confiesa que dedica poco tiempo a ella misma, ya que el kárate lo ocupa casi todo, excepto una tarde a la semana y uno de cada tres o cuatro fines de semana, que lo dedica a pasar tiempo con su familia. Tiene especial debilidad por sus sobrinos, que tal y como afirma, “me cargan de energía.”

Sus emociones suelen estar a flor de piel cuando llega a Talavera, donde asegura que recibe mucho cariño: “En Talavera estoy con la gente de siempre, que me ha visto crecer. Siento que están orgullosas de mí, me paran incluso por la calle y eso me llena de ilusión.”

Su aventura comenzó con tan solo cuatro añitos: “Fue con cuatro años cuando me puse el kimono por primera vez. Recuerdo que veía a mi hermano en el gimnasio y solo quería hacer lo mismo que él. Logré que mis padres me apuntaran para estar con mi hermano.”

En la clase tan solo había dos chicas, pero afirma que “cuando nos poníamos el traje no había distinción, ya que todos hacíamos lo mismo.” Pero nada fue un camino de rosas para nuestra protagonista. Los comienzos fueron difíciles, aunque logró continuar, gracias en buena medida al apoyo familiar: “Mis padres siempre me apoyaron en los momentos más complicados, por ejemplo, cuando empezaba a conseguir medallas en los campeonatos de España y el equipo nacional seguía sin contar conmigo. De hecho, algunos entrenadores o seleccionadores me decían que no estaba a la altura En ese momento te planteas si tienen o no razón, pero si mentalmente estás fuerte, quieres continuar la lucha y demostrar tu valía.”

Los primeros éxitos iban llegando, al tiempo que la edad de Sandra avanzaba. Durante su etapa adolescente, dudaba sobre su futuro. Algo común en la mayoría de jóvenes: “Fue una etapa difícil porque el camino es muy largo. Hay altibajos. Con 15 y 16 años tienes que mantener tus rutinas de entrenamiento y disciplina, cuando a la vez tus amigos de siempre empiezan a salir, y eres consciente de que tú no puedes muchas veces… Pero si te gusta lo que haces y te mantienes firme, sigues adelante.”

Uno de los puntos de inflexión en la trayectoria de Sandra fue su primera competición internacional, en el Open de París: “Fue genial porque se dio bien. En una de las rondas competí con la que en ese momento era la campeona del mundo, y gané. Fue una inyección de motivación, porque me di cuenta de que no estaba lejos.”

Fue en aquellos años cuando Sandra hizo suya el lema que le ha acompañado: “No te canses de intentarlo, y convertirás lo imposible en una realidad”: “Llegué a esta frase tras muchos años presentándome a campeonatos y no conseguía entrar en el podio, y pese a todo, lo seguía intentando. Cuando vas cumpliendo años ves cómo se alejan tus sueños, pero yo tenía una llamita interior encendida que me hacía seguir luchando. Hoy he logrado el 90% de los sueños deportivos que me marqué como meta.”

De cara al 2019, su reto es lograr la clasificación directa para los JJOO de Tokio 2020. Estaremos pendientes, y por supuesto apoyándola.

Trabajadora infatigable, asegura no ser consciente de haberse convertido en una referente en la lucha por la igualdad: “No siento estar haciendo más que otras muchas mujeres. Solo transmito lo que siento, pero mediante la mirada de los demás soy consciente de lo que he logrado, aunque creo que seré más consciente con el paso de los años.”