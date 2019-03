Reivindicación de Ruth, madre de un bebé: “En España no se toman medidas en favor de la conciliación laboral"

Ruth tenía claro que quería ser madre desde que se casó con 21 años. Ahora, con 28, disfruta de su bebé que recientemente cumplió su primer año de vida. Durante años trabajó como esteticién. Antes de dar la luz, fue despedida: “Me empezaron a poner pegas hasta que finalmente me echaron. Mi marido tampoco trabaja, solo en las cosas que le van saliendo.”

La falta de ingresos hizo que los problemas no tardaran en asomar la cabeza: “Durante varios meses percibí la ayuda por desempleo, pero no era suficiente. Había que mantener al bebé. Por eso no tuve más remedio que buscar apoyo. Fue a través de Internet como supe de la existencia de RedMadre. Me puse en contacto con ellos, y me atendieron muy bien. Siempre sentí su empatía. Se preocupan mucho por mí. Me facilitaron todo tipo de alimentos, papillas, pañales, juguetes...”

El respaldo que sintió esta joven de origen ecuatoriana, hizo que nunca dudara: “Siempre tuve claro que quería tener a mi bebé pese a la incertidumbre. Y eso que conforme va creciendo, las necesidades son mayores, pero nunca le ha faltado comida ni juguetes. Doy gracias a dios a estas mujeres que favorecen la vida.”

Ruth, durante los meses de gestación, no contó con el apoyo de una parte de la sociedad, que la instaba a abortar: “Hubo gente que me hacían los típicos comentarios de si no puedes mantener a tu hijo, no lo tengas, que era muy joven para sufrir así. Pero no estaba de acuerdo, tenía ya 27 años, y es buena edad para tener hijos.”

Ruth se trasladó junto a su familia a España cuando ella tenía doce años. Y pese a que reconoce que los avances en nuestro país son muy superiores a los de Sudamérica, especialmente en ámbitos como la Sanidad, percibe que la asignatura pendiente de las instituciones es incentivar más la conciliación: “Por lo que he visto, hay bastantes movimientos por apoyar a las mujeres embarazas, pero no está tan desarrollado como en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, a las trabajadoras con hijos les reducen la jornada sin apenas recortarles el sueldo. Además, el Estado les concede ayudas para trabajar menos horas y poder cuidar a sus pequeños. Se tiene que trabajar más en eso, porque son el futuro y hay que cuidarles.”

Y es que Ruth lo tiene claro: “Si queremos sacar chicos de provecho, se les tiene que dedicar tiempo, pues de lo contrario les culparemos de que fumen, abandonen el colegio de manera prematura... y eso es peligroso para nuestra sociedad.”