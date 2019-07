'Los Carpetanos', equipo de rugby en silla de ruedas: “Si te quedas en casa te hundes. Se escapa tu futuro”

Los Carpetanos, también denominados carpesios, fue la primera tribu prerromana que se asentó en Toledo, en el Cerro del Bú. Miles de años después, vuelven a resurgir, esta vez convirtiéndose en el primer equipo de rugby en silla de ruedas que se constituye en Toledo y en Castilla-La Mancha. Aún no cuentan con grito de guerra, pero sus ocho gladiadores se han marcado como reto competir cuanto antes en la Liga Nacional de Rugby en silla de ruedas. Para ello entrenan muy duro en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en la capital castellano-manchega. Ganas sobran, pero como ocurre tantas veces, faltan recursos. Concretamente las sillas reglamentarias para poder competir. A día de hoy, tan solo disponen de una, prestada por la Universidad de Castilla-La Mancha. La entrenadora de Los Carpetanos, Miriam, nos cuenta que están buscando patrocinadores que financien el material necesario. Para ella, esta aventura está siendo una experiencia irrepetible: “Entrenar con estos chicos es muy fácil. Sí que es cierto que hay que adaptar el entrenamiento a cada jugador, ya que cada uno padece una lesión determinada.”

No es ningún secreto que el deporte es un eje fundamental para estas personas, tanto desde un punto de vista físico como mental. El rugby es un deporte de contacto. Para algunos de los integrantes del equipo es desaconsejable practicarlo, como es el caso de Alberto, José Miguel o Iván, aquejados de una lesión cervical alta. Pero siguen adelante. Y es que las sillas, pese a no ser las reglamentarias, están muy preparadas, tal y como destaca Mamen, que ha sido nombrada capitana del equipo. De hecho, es la única chica hasta el momento: “son sillas que están reforzadas, tienen mucho peso y vamos muy protegidos. Además aquí no hay piedad”, nos confiesa entre las risas del resto de componentes del equipo. Pese a las dificultades, “nos viene bien competir, y así estar rodeados de gente. No dejamos de ser un grupo de amigos que practica rugby. Además, jugamos atados para evitar caídas bruscas o salir volando como consecuencia de un golpe”, han detallado Iván y Miguel.

A Román David lo que más le está costando es adaptarse a la silla y mantener el equilibrio: “Ya poco a poco voy mejorando con los entrenamientos. El brazo lo tengo bien, y la mano que recuperé en el proceso de recuperación la tengo mucho mejor.” Es lo importante, superarse cada día. De esto sabe un rato José Miguel, que lleva quince años esquivando adversidades: “Al principio lo ves todo muy negro, pero la gente de Parapléjicos es sensacional, y con rehabilitación y mucho trabajo se sale adelante.”

Para Amil, el deporte y Los Carpetanos han sido su salvación. Tras el accidente de tráfico que le tiene postrado en silla de ruedas desde hace dos años, cayó en depresión: “Yo antes del atropello practicaba mucho deporte. Cuando desperté en el hospital y me dijeron que no iba a poder a volver a andar, caí en depresión. Estuve un año y medio sin salir apenas de casa.”

Un día, Amil se dio cuenta de que no podía continuar así. Estaba destrozando su vida y amargando la de su familia: “Cambié el chip en un viaje de aventura adaptada que organizó mi pareja. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque hice montañismo, buceo... me di cuenta de que, pese a mis limitaciones, podía hacer de todo.”

Fue entonces cuando se puso en tratamiento psicológico. Hoy, es el propio Amil quien aconseja a los que están pasando por la situación que él vivió: “Al final el mensaje que transmito es que si te quedas en casa, el pasado te hunde y el futuro se te escapa.”

El más veterano de todos es Iván. Con 19 años sufrió un aparatoso accidente de tráfico. Lleva 24 años en silla de ruedas. Nunca perdió el tiempo. Lo primero que hizo cuando se recuperó fue esquiar: “Empecé con el esquí, luego hice esgrima, montañismo... además no di opción a mi familia a que eligiera u opinara por mí. Yo quería hacer cosas, y el deporte lo es todo. Los que ingresan en Parapléjicos mejoran su situación gracias al deporte. Los que lo ven todo negro tienen que entender que se puede salir adelante.”

Aún queda tarea por delante, pero esperan competir en la próxima Liga Nacional. Y apoyo no les falta, como el que les ofrece el capitán de la selección española de rugby, Jaime Navas: “Les doy la enhorabuena, porque solo crear este equipo y estar pensando en competir al nivel que buscan es un gran logro. Yo les pediría que lo disfruten, porque es algo que les apasiona, y el deporte es pasión, es disfrutar, es compartir.”

Mensaje de apoyo al que se ha sumado el director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, al que detectaron la enfermedad del ELA hace más de tres años: “En estos casos es necesario utilizar los valores del deporte para insertarlos en nuestra vida diaria.Vamos a dar todos los empujones que sean posible, darnos la mano y unir fuerzas para sacar adelante estos proyectos. Sobre todo a la hora de encontrar patrocinadores públicos y privados.”