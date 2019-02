“No me queda más remedio que vivir muchos años para sacar adelante a mis nietos”

A sus setenta años, Josefa es el alma de su familia. Entre su pensión y la de su marido, apenas alcanzan los mil euros, cantidad con la que mantienen a sus dos hijos, uno de ellos separado y el segundo soltero, y a sus dos nietos en edad escolar. Seis bocas que alimentar. Un tercio de la pensión que percibe el marido de Josefa, de 76 años, está embargado por el banco, al ser el avalista de su hijo pintor en su fallido negocio. Negocio por el que contrajo una deuda de 45.000 euros, después de que las empresas para las que trabajaba quebraran, dejándole a deber varios pagarés.

Aquella deuda estuvo a punto de costarle la casa: “No tuve más remedio que negociar con el banco un alquier social, que realmente no lo es tanto, porque pagamos 240 euros al mes. Es un alquiler que tiene una vigencia de tres años, hasta 2021, y que abonamos con muchas dificultades, porque no tenemos ayudas. Yo tengo una pequeña paga no contributiva para pagar las facturas de luz y agua.”

Con esta situación, llegar a fin de mes para la familia es una Odisea: “Nos apañamos comprando lo justo y lo más barato. Al mes no puedo gastar más de 400 euros para las seis personas. Me paso el día haciendo números para los gastos de comida y de limpieza.”

Josefa y su marido no andan sobrados de salud. El segundo tiene una minusvalía reconocida del 42%, tras padecer una angina de pecho y diagnosticarle diabetes. Ella arrastra un infarto, que achaca a la tensión vivida en los últimos años. Solo late el 25% de su corazón: “Pero hay que coger el toro por los cuernos, ser positiva y tirar para adelante con lo que venga. Si no, sería imposible vivir.”

Pese a su estado de salud, las instituciones le han denegado todo tipo de ayudas: “Yo solicité una subvención para tener una asistenta social que me ayudara con las tareas de la casa, porque hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Incluso presenté en la administración el informe con mi estado de salud que firmó el especialista, y pese a todo me la negaron con el argumento de que soy capaz de vestirme y asearme sola.”

Para contribuir con la economía familiar, Josefa recurre a sus artes culinarias, especialmente en dulces caseros, para de esta manera venderlos y sacar algún dinerillo extra. Nos confiesa que durante las navidades sacó noventa euros, pero tampoco nos quiere ofrecer más detalles, al carecer de licencia.

Josefa sufre por sus hijos, pero más aún por sus dos nietos, a los que adora. Ambos entienden la falta de recursos por la que están pasando: “Lo entienden, aunque a veces ellos piden que le compremos algo, pero les explicamos que no tenemos dinero. Pese a las penurias que han pasado, bastante bien van en el colegio. Ten en cuenta que se han criado prácticamente sin madre. Hemos intentado que les afecte lo menos posible.”

La nuera de Josefa se marchó cuando se separó de su hijo. No tenía donde ir: “Ella tenía una circunstancia difícil, y por eso no la juzgo. Es extranjera, estaba sin casa, y no podía hacerse cargo de los niños, por eso viven con nosotros.”

Los nietos de Josefa están apuntados a varias actividades extraescolares. La chica recibe clases de música, mientras que el varón va a baloncesto: “Les apuntamos para que no estuvieran toda la tarde en casa pensando siempre en lo mismo. Los mantenemos con mucho esfuerzo, porque sale a unos 300 euros las actividades. Pero así están distraídos, y no se pasan el día en la calle jugando, a saber con qué compañías. Mi nieta necesita un piano, pero no se lo podemos comprar.”

Josefa lo único que le pida a la vida a estas alturas es vivir lo máximo posible: “Espero vivir más años para sacar adelante a mis nietos. Soy muy necesaria ahora mismo.”