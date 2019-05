Nos vamos hasta Toledo. Allí, en el centro deportivo Ice Racket del barrio del Polígono, se ha celebrado recientemente el I Torneo de Pádel Solidario que ha organizado el Hospital Quirónsalud, organizado a beneficio de la asociación Duchenne. Un colectivo sin ánimo de lucro volcada en la investigación para hallar una cura o tratamiento para esta distrofia muscular degenerativa. Una enfermedad que entra en la categoría de las raras, y que afecta a unas 4.000 personas en España. La mayor parte de los casos se detectan durante los primeros tres años de vida: dificultad a la hora de caminar o de moverse son los principales síntomas.

Durante la celebración del torneo han estado presentes cuatro familias con algunos de sus hijos afectados por la enfermedad. El hijo de Luis Miguel, Edu, tiene quince años. Los efectos de la enfermedad, detectada con tres años, sigue su curso. Dejó de caminar en el año 2012, tras la operación en el tendón de aquiles. Es dependiente las 24 horas del día: “Necesitamos por eso recaudar fondos, cuantos más mejor para potenciar la investigación y frenar la enfermedad.”

Pelayo, que ahora tiene diez años, dio un paso muy importante hace unos años, cuando en una carrera solidaria celebrada en Talavera se animó a correr 400 metros. Lo consiguió. Un año antes, había hecho el recorrido en silla de ruedas. Su madre, Valle, asegura que lo pasó fatal: “no paré de llorar.”

Javier demanda a los políticos más inversión en investigación. A su hijo, que ahora tiene cuatro añitos, le detectaron 'Duchenne' hace dos. A día de hoy, todavía goza de una vida plena, en la que juega, camina, salta... pero la enfermedad avanza rápido. Da poca tregua. Pese a los obstáculos, Javier se muestra entero: “Soy optimista de cara al futuro, siempre que nos unamos para incentivar la investigación. Yo pasé un día muy malo cuando le diagnosticaron la enfermedad. No me lo esperaba.”

Algo parecido vivió Nathalie. Con tres años diagnosticaron esta enfermedad rara a su hijo, que hoy tiene siete. Nos confiesa que cuidar de él es duro: “tiene sus terapias, estiramientos... le dedica muchas horas. Con siete años todavía corre.” Pelayo por su parte dedica varias horas al día a caminar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, aunque con precaución, tal y como apunta Valle: “no podemos cansar su músculo en exceso para evitar roturas. El ejercicio es necesario dentro de un límite. No deja de ser un tratamiento paliativo... de momento.”

A la hora de afrontar la enfermedad, cada pequeño es un mundo. Edu apenas se interesa, al menos ante sus padres, por lo que le ocurre: “puede ser una suerte para nosotros, porque no sabríamos qué contestarle”, confiesa José Luis. Pelayo es cuatro años menor que Edu, por lo que está menos agudizada su patología: “nuestro objetivo ya no es curar la enfermedad, sino frenarla”, aclara Valle.

El hijo de Javier no es consciente de que está enfermo, aunque se lo huela: “se caía mucho de pequeño, le costó aprender a andar, mover el cuello, etc. Pese a todo, no pregunta.” Por contra, el hijo de Nathalie presentaba dificultades para subir escalones: “tuvo un desarrollo raro. Tenía que ayudarle para todo, siempre se quejaba por quedar el último en las carreras... Pero aún no me ha hecho preguntas.”

Pelayo sabe lo que tiene porque en casa lo hablan con naturalidad. Pero no pregunta: “cuando le entra el bajón se encierra en la habitación. Llora a veces. Pero no quiere preguntar. Prefiere evadirse. Es posiblemente su manera de ser feliz. Se ponen una coraza para no expresar sus sentimientos.”

En cualquier caso, los padres de los cuatro pequeños son internamente conscientes de que algo falla en su cuerpo. Todos dudan entre normalizar la enfermedad u optar por ignorarla. Valle y José Luis han pasado ya por esa fase. Nathalie y Javier aún no. Estos últimos, reciben asesoramiento psicológico para estar preparados una vez llegue el momento para dar explicaciones. Reconocen no estar todavía preparados.



La movilidad reducida que implica esta enfermedad degenerativa, hace que las familias se vean obligadas a realizar una inversión para adaptar sus viviendas. Otros optan por cambiar de hogar. “Está en mente cambiar de casa”, afirman Javier y Nathalie. José Luis llevó a cabo una profunda rehabilitación: “en un primer momento pensé en vender el piso, pero fue imposible. Tuvimos que adaptar la casa, comprar un coche adaptado, la silla de ruedas...” Todo ello, por cierto, sin ningún tipo de subvención pública para afrontar los gastos.