Pablo reconoce que fue un buen enfermo... a ratos: “Obedecí en casi todo, pero es cierto que a veces no quería darme cuenta de que estaba enfermo, y cuando acababa la quimio por ejemplo me iba a correr. Los médicos y mis padres se enfadaban, porque con la quimio pierdes muchas defensas, y si las defensas están bajas, no puedes recibir quimioterapia, con lo cual a su vez el riesgo de no curarte es mayor. Pero en general fui bueno.”

De hecho, fue el propio paciente quien tenía que animar a su entorno, para convencerles de que todo iba a salir bien: “Yo sabía que me recuperaba seguro. Sufría más por mis padres. Por eso, en las sesiones de quimio me lo tomaba todo a cachondeo, para quitarle hierro a este drama.”

Pero lo cierto que el tratamiento fue duro. Pablo pasó de los 75 a los 45 kilos. El pelo desaparecía de la cabeza. Su mente era más fuerte que todo eso: “Para recuperarse de un cáncer, el 80% es la mente”, asegura.

No obstante, fue en las sesiones de quimioterapia cuando nuestro protagonista comenzó a vislumbrar su futuro. Al menos a visualizarlo. Una vez se sentaba en el sillón, desconectaba del mundo poniéndose los cascos. Su objetivo era claro. Imaginar cómo sería su vida tras la recuperación.

Curiosamente, fue en esos meses de dureza cuando en su pueblo, la localidad sevillana de Morón de la Frontera, abrieron una radio comunitaria. Su madre insistió en que acudiera para que se aireara y no pensara en la enfermedad: “Me llevó a la radio, y lo curioso es que acabé haciendo un programa con ella. Y me gustó tanto la experiencia, que mi obsesión se convirtió en trabajar en la radio.”

Desde entonces, Pablo se aficionó a la emisora en la que hoy desarrolla su trabajo, 'Megastar FM', que recientemente había comenzado sus emisiones: “Desde ese momento tengo claro que todo ocurre por algo, y que gracias al cáncer encontré mi vocación y mi sueño. Por eso, durante la quimio me visualizaba a mi mismo trabajando en la radio. Hubo un momento en el que comencé a llorar. Me preguntaba qué me estaba pasando. La respuesta es que había encontrado mi vocación real.”

De ahí que Pablo compagine su tarea en la radio con las conferencias que imparte en la universidad por toda la geografía española: “Mi objetivo en esas charlas es dar a conocer el modelo de pensamiento que desarrollé, y sobre el que tratará el libro que estoy escribiendo, y es la importancia de pensar en uno mismo. Y es que cada día tenemos que estar unos diez minutos analizándonos a nosotros mismos. Solo con hacer eso, cambiarás tu vida radicalmente, mejorarás en autoestima y aprenderás a conocerte.”

Es la historia de Pablo, que en cinco años ha pasado de la travesía hacia la recuperación, a cumplir sus sueños: “Todo lo que nos pase en la vida es por algo. A mi el cáncer me sirvió para encontrar mi vocación. Tenemos que estar muy despiertos para aprender de las situaciones.”