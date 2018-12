“Para los enfermos son navidades distintas, pero la esencia es la misma”

A Virginia, la Fe le ayuda a superar estas navidades diferentes. Su marido está ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, debido al cáncer de próstata del que se está tratando: "Son días difíciles de llevar. Para mis cuatro hijos y mis nietos las navidades es motivo de alegría, al igual que para mí. Somos una familia muy creyente, y la Fe me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida".

Y es que la Fe es el principal pilar que mueven a muchos enfermos y a sus familiares. Algo de lo que es consciente el Secretario Diocesano de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo, Rafael Torregrosa, que desde hace once años acompaña a los enfermos que lo desean en el hospital toledano: "Son navidades distintas para los enfermos, pero la esencia es la misma, la presencia de Jesucristo que se une a la humanidad y a su circunstancia. También tenemos celebraciones, acompañamos a los pacientes y no notamos un desarraigo pese a que no haya grandes banquetes."

El capellán nos explica que "los enfermos no pueden tener la sensación de que viven menos la Navidad." Para ello, el papel de las familias es importante."Muchos de ellos incluso traen dulces o detalles para compartir con el familiar."

El responsable de salud de la Archidiócesis nos cuenta que uno de los momentos más especiales es la llegada de los Reyes Magos. A veces los regalos emocionan más a los mayores que a los pequeños.

Además, Torregrosa ha revelado su experiencia con los niños: "A los padres les cuesta más asumir que sus hijos tengan que estar en el hospital en estas fechas. Los niños se hunden menos porque tratamos que se sientan como en casa en la sala de pediatría mediante actividades, juegos..."