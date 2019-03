El misterioso mundo de las sectas y el testimonio de una víctima de la violencia machista, en 'Imparables'

María ha sido víctima de una secta. Sus consecuencias permanecen en la actualidad. Y es que su marido abandonó la vivienda donde residían, dejando a la intemperie tanto a ella como a sus dos hijos, de ocho y nueve años. El núcleo familiar se vio destrozado. Y todo por la pulsera de Ormus. Los hechos se remontan a enero de 2018, en Valencia, cuando el marido de María se puso en contacto casualmente con el propietario de una papelería, que le habló de una señora que reside en Manises, y que ofrecía por tan solo 27 euros una pulsera mágica, que daba el pasaporte hacia la felicidad, a la curación de todo tipo de enfermedades como el cáncer, la depresión, etc. María no quería entrar en ese mundo: “Yo me negué porque no lo veía creíble, pero mi marido me comunicó que se había puesto en contacto con la señora para comprarle la pulsera. Nos prometió que con la pulsera de Ormus nos cambiaría la vida, afirmando tonterías como que nos iba a tocar la lotería.”

Por su parte, el único hijo de Fuensanta pertenece a una secta. Hace cuatro años que no sabe nada de él. A día de hoy, tiene 30 años. Fue en los comienzos de su etapa universitaria, con apenas 18 años, cuando fue captado: “Mi hijo conoció a un chico de su misma edad en la Facultad de Murcia, que se hizo amigo suyo. Ni se nos pasaba por la cabeza a su padre ni a mí que lo que pretendía hacer con él y con otros chavales era lavarles el cerebro. El chico les aseguraba que tenía poderes, que era experto en pseudo-terapias que incluso podía curar el cáncer. En realidad es un trastornado mental. Su única finalidad es obtener poder y dinero de otras personas a las que tiene esclavizada.”

La historia de superación de Wafa

Es un ejemplo de superación. Un referente a la hora de afrontar y gestionar una situación de extrema dureza, tanto a nivel físico como psicológico. Es la historia de Wafa El Elj, una mujer de 31 años que fue víctima de la violencia de género. El que fue su pareja le disparó hace ya casi cinco años. Como consecuencia de aquella brutal agresión, Wafa actualmente sufre una tetraplejia, que tan solo le permite mover la cabeza. Desde entonces, reside en la Fundación Lesionado Medular.

Aquello fue traumático, especialmente cuando los médicos le dijeron que quedaría inmóvil de por vida. No obstante, tuvo que ocurrir algo así para que nuestra protagonista se valorara mucho más así misma, tras años en los que se sintió anulada por su pareja.

Su vida ha cambiado radicalmente, y en esa vida las actividades y los hobbies están muy presentes. Se define como persona muy independiente (en la medida de lo posible), y ha contado desde el primer momento con el apoyo de su familia: “Estoy bien. En estos cinco años he conseguido salir adelante. Ha sido todo un reto. Pero ahora soy feliz.”

Cómo aprobar unas oposiciones

Son muchas las personas que se dedican a estudiar una oposición, pero, ¿qué hay detrás, por qué se animan a prepararlas? Algunos se presentan sin haber estudiado, por probar “suerte”. Otros, en cambio, estudian día y noche, teniendo como única meta ser funcionario. Durante el proceso de preparación, se presentan muchas vicisitudes, te desanimas, lo acabas dejando, lo vuelves a retomar... La gama de posibilidades es diversa.

Pero, lo que parece claro, es que es necesario tener estabilidad y diseñar una rutina para sacarlas adelante. Pero las circunstancias no siempre acompañan. Es el caso de Enrique. Tiene 32 años y dos carreras universitarias. Hace poco ha obtenido plaza tras quedar en el puesto 126 de casi 900 aspirantes que integraban la bolsa de trabajo. Fue toda una proeza: “Tuve muchos problemas familiares. Eso hizo que tuviera una fuerte presión psicológica sobre mí, que hizo que perdiera la memoria. Mi cerebro explotó.”