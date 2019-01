La madre de un hijo discapacitado: “Si algún día me pasa algo, no se quién se encargaría de él”

Mari Carmen trata de mantener la calma, ya que no quiere transmitir esa inquietud a su hijo Julen, cuya discapacidad le impide hablar, por lo que se expresa mediante una tablet: “Su futuro es una preocupación, pero tratamos que no nos agobie, porque no quiero pensar continuamente en ello y transmitirle esa preocupación”.

Sin embargo Julen, a sus 28 años, es consciente del problema: “Julen acude a uno de los centros de día de ASPACE Bizkaia. A su psicóloga le planteó la posibilidad de convivir en uno de los centros por un periodo de una o dos semanas, para comprobar qué tal funcionaría vivir allí de manera permanente. Al principio, a mi familia y a mí nos chocó bastante esta decisión, porque no tiene esa necesidad, pero luego nos dimos cuenta de que no podemos negárselo, de manera que cuando haya alguna plaza, ingresará en ella unos días”.

Y es que Mari Carmen ve muy lejano el día en el que su hijo tenga que ingresar en una residencia: “No se descarta en un futuro, pero tengo otro hijo más pequeño, Josu, de 21 años, que se lleva muy bien con él, y podría hacerse cargo en el futuro. Pero eso nunca se sabe.”

Pilar por su parte convive con su único hijo. Se llama Jon, tiene 20 años, y una discapacidad grave del 76%. Por ello, se muestra preocupada por el futuro: “Me preocupa si algún día me pasa algo. No se quién le cuidará. Desde hace un año está en un centro de ASPACE aquí en Euskadi, y la verdad que noto en mi hijo mucha mejoría. No me importaría que en el futuro se encargaran de él.”