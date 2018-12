Los testimonios de Pedro y Pablo: “En la residencia somos como una gran familia”

Hay muchas maneras de vivir la Navidad. Lo mejor es estar con quien quieres. Como lo hacen Pedro y Santiago, dos hombres de edad muy avanzada. Viven en la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos, y pasan la Navidad en la residencia del municipio. Residencia que forma parte de la red de 80 centros de mayores con los que cuenta la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores de Castilla La Mancha, ACESCAM.

Pedro vive en la residencia todo el año, pero Santiago es la segunda Navidad que se beneficia de la campaña “Navidad en compañía. Ningún mayor solo”, impulsado por la Junta de Comunidades y ACESCAM. Un programa gratuito que comenzó el 21 de diciembre y se prolongará hasta el 7 de enero, que les permite acudir a esta red de residencias los días y los horarios que quieran, para que no estén solos.

Santiago se vio obligado a acogerse a la campaña después de enviudar hace un par de años y quedarse solo. Reconoce que llegó con un poco de miedo. Pero enseguida se le pasó: “Ya una vez en la residencia te sientes libre, hablas con libertad, te relacionas con la gente y los trabajadores te tratan como si fueran un familiar tuyo. Además acogemos con los brazos abiertos a todos los que vienen”.

Santiago incluso se está planteando trasladarse todo el año a la residencia: “Vivo en Socuéllamos pero estoy solo, y me siento tan a gusto cuando estoy aquí que me voy a trasladar, porque es muy cómodo, te hacen todo. Ahora estoy haciendo números y negociando con ellos para ver si me puedo quedar”.



Pedro por su parte lleva dos años en la residencia. A sus 89 años, los que le conocen aseguran que ha mejorado su aspecto respecto a años anteriores: “Somos como una gran familia. Yo estaba solo, y me vine aquí y mejor no puedo estar. Me atienden mejor que en casa. Lo que pido me lo dan enseguida. Las navidades aquí además son muy divertidas”.