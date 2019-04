Los terapeutas ocupacionales alzan la voz: “Logramos que las personas con discapacidad tengan autonomía"

No es ningún secreto el gran trabajo que desempeñan los terapeutas ocupacionales con las personas con discapacidad física o psíquica para favorecer una vida lo más independiente posible a la hora de realizar las tareas cotidianas. Por si no quedaba claro, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Valencia ha lanzado la campaña de publicidad denominada “Nuestro Camino de Santiago”, que ha arrojado un resultado sorprendente.

Empezamos por el principio. Dándote a conocer las historias de Concha, que padece esquizofrenia; Leo, un niño de 5 años con Trastorno del Espectro Autista y Raquel, que sufre un daño cerebral tras un ictus. Tras mucho esfuerzo, han logrado mejorar sus vidas gracias, en gran parte, al apoyo de su terapeuta ocupacional.

Pues bien, el acto central de la campaña se desarrolló en una habitación, una especie de “Scape Room” ubicado en el centro de Valencia. El reto consistía en que los participantes que no presentaban ningún tipo de discapacidad, accedían a este espacio para enfrentarse a un reto complejo que finalmente les resultó imposible superar. Este reto se relaciona directamente con los problemas que arrastran Concha, Leo y Raquel y con algún aspecto del Camino de Santiago.

Lo sorprendente es que la propia Concha, Raquel y Leo sí lograron superar esos obstáculos, mientras que los no dependientes no fueron capaces. Y todo en buena medida al trabajo que realizan los terapeutas ocupacionales. El Secretario del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Valencia, Jano Morcillo, ha explicado en 'Imparables' que “las personas que accedían al cubículo visibilizaban la historia de los tres protagonistas. No eran capaces de superarlo porque no disponían de las claves para resolver el conflicto que se les planteaba, y de las que sí disponen Leo, Raquel y Concha gracias al trabajo que desarrollan con nosotros.”

Con ello se pone de manifiesto, apunta Morcillo, que el colectivo de la discapacidad cuenta con herramientas y capacidades diferentes que les permiten superar las limitaciones gracias a la tarea que realizan con estos terapeutas ocupacionales: “Son intervenciones individualizadas. No hay dos tratamientos iguales pese a que en ocasiones la discapacidad sea igual.”

El rol que juegan estos profesionales, subraya el Secretario del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Valencia, es todavía poco reconocido en España: “En otros países la trayectoria y el reconocimiento social es mayor, y por ello es necesario poner en marcha estas campañas. La idea es que la sociedad conozca nuestro perfil profesional y que la sociedad lo demande cuando sea neceario. En la Sanidad Pública nuestra presencia continúa siendo escasa, con menos profesionales de lo debido. Bien es cierto que la oferta pública van aumentando en esta especialidad, pero siguen siendo insuficientes.”