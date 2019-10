Los sencillos pasos que revelan si presentas trastorno de bipolaridad: “Los memes de Whassap son caricaturas"

El trastorno de bipolaridad no tiene cura, pero sí tratamiento. Las diferentes formas en las que el paciente presenta la enfermedad y su evolución, hace que el tratamiento sea complejo. Así lo ha remarcado en ‘Imparables’ el psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en la consulta IENSA de la capital hispalense, Javier Fernández, que ha indicado que dentro de las enfermedades mentales, no es de las más conocidas por la sociedad: “Tienen cierta idea, pero es una patología muy estigmatizada. Se conoce más sobre la esquizofrenia, que aunque también está inundada de mitos, hay bastante conciencia sobre los episodios depresivos que presenta. El trastorno bipolar en cambio se caricaturiza con chistes, memes de Whassap, reflejar cómo una persona cambia rápidamente de opinión… cuando no tiene nada que ver.”

Se trata de un trastorno llamativo, ya que presenta cuadros episódicos. El paciente puede no presentar síntomas durante años. Muchos de ellos conviven con sus familias o una vida laboral estable: “Pueden llevar una vida normal, hasta que de repente llegan las crisis. Su tratamiento es un verdadero reto para nosotros, ya que alterna episodios depresivos, donde el paciente se muestra más pesimista, sin energía, triste y que en los casos más graves pueden tener tendencias suicidas, con otros momentos maniáticos, que es el polo contrario a la depresión.”

En este punto, el psiquiatra ha detallado que durante el periodo maniático, las personas que sufren este trastorno mental se muestran “eufóricas, charlatanas, con un ánimo excesivo, incluso con aires de grandeza un tanto delirantes. Son momentos sin freno donde no necesitan comer ni dormir y podrían entrañar peligros que exijan su inmediata hospitalización.”

En un porcentaje muy reducido, los pacientes podrían desarrollar un instinto violento y criminal que les convierte en peligrosos: “Son los casos más extremos, donde el afectado presenta síntomas psicóticos, que corresponde al momento de mayor exaltación del paciente.”

Por lo general, el diagnóstico del trastorno aparece alrededor de los veinte años, aunque no es descartable en ninguna fase de la vida: “No suele ser difícil de diagnosticar si se alterna claramente las fases depresivas con las eufóricas. A veces los cuadros son limítrofes, y es algo más complejo”, recalca el doctor Javier Fernández.

En cuanto a los posibles motivos que propician la enfermedad, los expertos no han dado con la tecla. Se sabe que existe un componente genético hereditario, pero tan solo podría explicar el veinte por ciento de los casos. El consumo de drogas o las circunstancias psicosociales también influyen.

El tratamiento que aplican los psiquiatras a estos pacientes está siempre condicionada a la fase en la que se encuentra: “Sea cual sea la circunstancia, el tratamiento inicial es farmacológico. Si está en fase depresiva, se recetan antidepresivos, mientras que los antipsicóticos serían en caso de euforia. Si el paciente está estabilizado, es cuando se recurre a las sales de litio. A partir de ahí, se añaden o se restan otros fármacos. El tratamiento es complejo. Hacer deporte, tener una actividad laboral o el apoyo familiar son complementos que favorecen al paciente.”