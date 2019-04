Los errores médicos acabaron con la vida del hijo de Lucía: “Le condenaron a muerte y no han pedido perdón”

Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis

Lucía no confia en los médicos. Matiza que no le gusta generalizar, ya que afirma que la mayoría les parece grandes profesionales y con un talante muy humano. Pero sus experiencias no han sido positivas. Su hijo, Miguel Ángel, perdió la vida hace ocho años como consecuencia de un mal diagnóstico: “Tuvo mala suerte. Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis, que vino acompañada de una lista de espera de cinco años”, lamenta Lucía.

Un lustro en el que la espalda de Miguel Ángel se iba progresivamente torciendo: “Incluso denunciamos en los juzgados y en un periódico. Solo cuando se publicó la noticia le llamaron desde el hospital para operarle, pero ya era tarde. No había solución. Ya estaba en silla de ruedas.”

Tras la operación, el hijo de Lucía ingresó en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo: “El sufrimiento fue enorme, y al final acabó muriendo por la cantidad de intervenciones a las que tuvo que hacer frente. Acudimos al hospital Ramón y Cajal, donde le operaron nuevamente de la espalda, pero volvieron a equivocarse. Tras la intervención, le dejaron las piernas dobladas, flexionadas. Al final le realizaron hasta ocho operaciones. Estuvo ingresado en el hospital casi un año.”

Aquellas operaciones sirvieron de poco. El deterioro iba en aumento conforme pasaba el tiempo: “El remate vino cuando el médico le propuso ser intervenido nuevamente. Mi hijo ya no quería más operaciones. No se fiaba. Fuimos su mujer y yo quienes le convencimos de que diera accediera, porque el especialista nos aseguró que en el peor de los casos, se quedaría como estaba en ese momento, por lo que no tenía nada que perder. No fue así. Le dejaron ya tetrapléjico y condenado a morir.” Perdió la vida con tan solo 40 años como consecuencia de una cadena de malas decisiones médicas.

Nunca pidieron perdón.

Lo que más duele a Lucía, es la actitud de los médicos que le atendieron: “Nunca pidieron perdón. Nos indemnizaron con la ridícula cantidad de 12.000 euros por los daños causados. Pero nunca se pararon a preguntar a mi hijo si estaba bien. Hay médicos que no les importa los pacientes nada.”

Lucía ha lamentado su mala experiencia en el ámbito sanitario. Su madre también falleció tras ser contagiada de la hepatitis C durante una transfusión de sangre: “Yo si puedo evitar ir al médico, lo hago. Mi médico de cabecera, que es una persona encantadora, me dice que debo pedir cita, aunque sea para realizarme unos análisis, pero no quiero. Todo este periplo me ha hecho desconfiar de los médicos. Los pacientes cuando acuden a un facultativo ponen en sus manos su vida. Cuando recuerdo por lo que tuvo que pasar mi hijo, hace que me cueste mucho creerles.”