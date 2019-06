Las lecciones de vida de una madre y una hija que han superado juntas muchas adversidades

María tiene que sacar adelante a sus cuatro hijos, que son el motor de su vida. Residen en la localidad toledana de Madridejos en un piso de alquiler, después de que hace seis años se quedara viuda. Una de ellas, la mayor, padece una discapacidad intelectual. Se trata de Sonia, que nació con un retraso como consecuencia de una infección, toxoplasmosis, que hizo que tuviera que ser operada de cataratas a los diez meses de vida, o que perdiera un riñón cuando no había llegado a su etapa adolescente.

Sin embargo, estas limitaciones no han impedido a Sonia practicar uno de los deportes que le apasiona: el atletismo. De hecho, recientemente Sonia acudió a Abu Dabi, donde se celebró los Special Olympics, una organización internacional que organiza eventos deportivos con personas con Discapacidad intelectual.

Con mucho esfuerzo, la familia sale adelante, como confiesa la madre: “Salimos como podemos, peleando mucho, porque sobrevivimos con la pensión de viudedad y la que corresponde a Sonia por su discapacidad. Tenía 17 años cuando murió su padre. En ese momento, con cuatro niños pequeños, no me podía quedar tumbada llorando en el sofá. Solo podía llorar a escondidas para sacarles adelante.”

El parto de Sonia no fue fácil. De hecho, los médicos le recomendaron abortar: “Me dieron un tiempo para tomar la decisión, y yo quise seguir adelante. Era mi primer hijo. No me arrepiento de nada, y acertamos, porque está bien. Podría haber nacido con una malformación física o una parálisis cerebral, pero gracias a Dios, aquí está.”

Fue a los cuatro años cuando comenzaron a detectar un retraso en el desarrollo psicomotor de Sonia: “No sabía pintar, escribir, coger las tijeras… cuando el resto de compañeros sí que ya sabían.”

Sonia cursó infantil en un colegio ordinario hasta Primero de la ESO, cuando ingresó en un centro de educación especial en el municipio ciudadrealeño de Campo de Criptana. Pero fue en su etapa de Primaria cuando nació su pasión por el atletismo: “El colegio todos los años organizaba un torneo de Cross, y a Sonia le encantaba correr. En el centro de educación especial siguió mejorando. Era lo que mejor se le daba, aunque también practicaba balonmano, baloncesto, la petanca…”

Para Sonia, la competición en Abu Dabi supuso un antes y un después. Fue sola a competir con otros compañeros y la monitora. La experiencia fue inmejorable. Quedó segunda en la categoría de 1.500 y 3.000. La propia Sonia relata sus recuerdos: “Conocí a mucha gente de España, México, Chile y Costa Rica. Pero ahora no tenemos contacto, aunque tengo muchas fotos.”

Mientras, desde España, su madre sufría por el bienestar de su hija: “Era la primera vez que salía sola durante quince días. Me daba miedo que viajara en avión, me preocupaba si le iba a gustar o no la comida, si iba a pasar calor… Pero mereció la pena. Este tipo de personas no son conscientes de lo que han conseguido. Con estos chicos damos un paso adelante y dos para atrás, porque en unas semanas se les olvida parte de sus vivencias, y tienes que recordárselas constantemente.”

Pese a tratarse de una competición internacional, el equipo en el que competía Sonia, representando a España, no recibió ningún tipo de subvención por parte de las administraciones, lo que hizo que tuviera que marcharse sin la compañía de ningún familiar: “Pudimos costear con esfuerzo su viaje, pero para el resto ya fue imposible. Es triste, porque a los futbolistas se les facilita todo, y a estos chicos nada.”

María se ha mostrado, como no puede ser de otra manera, orgullosa de su hija: “Es una persona que lo hace todo de corazón. Se comporta de una forma muy noble. No tiene maldad. Son personas que nos dan ejemplos de vida. Los que tenemos hijos con necesidades especiales valoramos lo que tenemos. Yo he visto niños con parálisis que no habla, pero con su sonrisa te lo dicen todo. Lo sienten.”