El lado más duro de las novatadas: Así es la tragedia que sufren sus víctimas

Todo el mundo cree conocer el mundo de las novatadas , y tal vez por ello apenas se actúa. Quizás porque para la mayoría, especialmente si no las han sufrido, siguen consistiendo en simples bromas, a veces algo pesadas. Y todo pese a que cada mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso universitario , sea recurrente que los medios de comunicación den a conocer en la sección de sucesos la historia de alguna víctima novata que ha resultado herida de gravedad por sus “hermanos mayores.”

La psicóloga Ana Aizpún ha sido una de las primeras expertas en realizar un estudio sobre estas prácticas y sus consecuencias mediante el manual 'Novatadas , comprender para actuar'. En 'Imparables' , Aizpún ha remarcado que “uno de los intereses de la publicación es aclarar lo que es una novatada y lo que no. Para la creencia popular se trata de una broma un tanto pesada, cuando no lo es realmente, porque una broma puede ser recíproca, mientras que en las novatadas esa reciprocidad no existe, sino que se trata de una relación basada en la sumisión por parte de los recién llegados ante los veteranos. Además, la broma generalmente es graciosa, y hacer comer a una persona comida de animales, agredirles o insultarles, no es gracioso. En una broma se busca la empatía, que el receptor se divierta, y en las novatadas no existe.”

Si bien es cierto que existen novatadas con un grado de intensidad variable, lo cierto es que los patrones se repiten: “No creo que podamos hablar de mafias, pero sí que se generan unas dinámicas de grupo en las que se normaliza una violencia atípica. Yo he escuchado a muchos la frase “me machacan pero lo normal”. Es decir, se normaliza la agresión física y verbal, lo cual es muy preocupante”, advierte la psicóloga.

Pese a estos comportamientos, Ana Aizpún no considera que los veteranos sean malas personas por adoptar determinadas actitudes contra sus “hermanos pequeños”: “Yo en mis talleres de formación he conocido gente encantadora que en muchos momentos de su vida son solidarios y justos, pero luego les ves someter a otros a situaciones denigrantes. Es decir, en el periodo de las novatadas se produce una especie de paréntesis, en el que esas personas, que en otros momentos de su vida nunca abusarían del otro, toleran o participan en ellas, humillando al débil. Se debe a esta violencia normalizada. También durante mucho tiempo se normalizó el abuso a la mujer.”