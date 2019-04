Juanra está ganando la batalla al ELA: “El médico me ha dicho que nos quedan muchos años por vernos”

En 'Imparables' hemos vuelto a hablar con una persona muy especial. El primer invitado en la historia de este programa, que comenzó a mediados del mes de noviembre: el director general de Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores. Juanra, como le conocen sus amigos y conocidos, se ha convertido en un referente en la lucha contra el ELA en nuestro país. Enfermedad que le detectaron hace tres años y medio. Su lema es “ No te olvides de vivir.”

Nos vamos a ver muchos años por aquí.

Y vaya si ha cumplido con esta premisa. Cinco meses después, está viviendo una época dorada de ilusión y fuerza, después de la última revisión médica: “Acudí al Hospital de Toledo, donde me esperaba un doctor que no conocía. Se presentó como mi nuevo neurólogo. Al ser nuestra primera toma de contacto, me hizo un examen exhaustivo. Me comentó que estaba muy fuerte, y pronunció una frase que no me saco de la cabeza. Nos vamos a ver muchos años por aquí, porque tu fuerza está deteniendo tu enfermedad.”

A Juanra le pronosticaron una esperanza de vida de tres años. Aquello fue en 2015. Por ello, tras la salida de la cita médica, salió eufórico: “Sentí una inmensa alegría. Los pronósticos están para romperlos. Mi positividad hace que viva momentos felices. Cada día lucho por llegar lejos. Para mí, esta actitud me está permitiendo luchar contra el ELA, pero soy consciente de que hay gente que también lo intenta pero no le funciona. Yo estoy seguro de que si me hubiera quedado en casa desde el primer momento, hoy estaría peor, quizás muerto.”

Eso sí, Juanra tiene muy enfadadas a dos de sus seres queridos, a su mujer y a su madre, por no ser las primeras en enterarse de la buena noticia: “Mi mujer me regañó, pero no podía interrumpirla mientras estaba dando clase. Así que opté por hacerme una foto y colgarla en las redes sociales. Creo que es la foto con la que he obtenido más likes.”

En apenas un mes, Juanra dejará de ser director general de Deportes. Ahora le toca afrontar un nuevo reto. Convertirse en alcalde de su pueblo natal, La Roda (Albacete): “Estamos trabajando duro por crear un proyecto ilusionante. Todo ello sin olvidar que sigo siendo Director de Deportes, que tantas alegrías me ha dado.”

Entre los numerosos recuerdos que ha cosechado en estos más de tres años como responsable de Deportes de Castilla-La Mancha, se queda con uno. El momento en el que Sandra Sánchez le colgó la Medalla de Oro tras resultar Campeona del Mundo de Kárate Femenino en Madrid. Una fotografía para la historia: “Fue un momento mágico, pero ha habido muchos más. En este tiempo he descubierto deportes que ni conocía. Cada deportista me emociona. Tengo muchos referentes.”

Y es que a Juanra le apasiona el deporte. Solo así se puede aguantar los 250 mil kilómetros que ha recorrido esta Legislatura para no perderse ninguna cita deportiva. Acaba de cumplir 42 años. Tenemos Juanra para rato.

Ah, y ha terminado la entrevista poniéndonos deberes: “Seguid así, porque todavía os quedan muchos personas imparables por conocer.”