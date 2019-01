Isabel Fernández: “Cuando los médicos me recomendaron dejar el kárate se me cayó el mundo encima”

“Imparables” tenía mucho interés en entrevistar a Isabel Fernández para preguntarle si ha logrado cambiar ya de silla de rueda. Porque esta toledana de 31 años fue en noviembre Medalla de Oro de parakárate en Madrid. La primera española en lograrlo. Y lo hizo con una silla de ruedas que tuvo que llevar al taller pocos días antes. Incluso en plena competición estaba dando problemas. Y todo porque compitió sin ningún tipo de subvención ni patrocinio. Parece que la situación se ha corregido, tal y como nos ha explicado nuestra entrevistada: “La gente se ha volcado cuando se enteraron y se han recaudado fondos. Han participado muchos colectivos, como una residencia de Toledo, la Cámara de Comercio de Valladolid, incluso los niños del gimnasio han aportado cinco euros cada uno... y un anónimo se puso en contacto con la federación para asumir el coste del dinero que faltara... así que ya estos días tendré mi nueva silla para empezar a preparar el Europeo.”

Isabel vive un momento dulce tras años muy duros. Con unos 18 años empezaron sus problemas de artrosis en la rodilla. Problema que se fue agravando, lo que le obligó a darse de baja temporal en el ejército, donde ingresó en 2015. Ahora está esperando nuevo destino. Uno que le permita compaginar su trabajo con los entrenamientos y sus estudios. Porque pese a que los médicos le aconsejaron abandonar el kárate, nunca se rindió: “Con 28 años los médicos me recomendaban dejarlo. El mundo se me cayó encima. El primer mes después de la noticia fue durísimo. Yo estaba en mi ciudad de destino, en Córdoba. La gente me preguntaba qué tal, y yo en ese momento lloraba. Ni siquiera podía asistir a las competiciones como espectadora, ya que era un dolor inmenso el que sentía. Hasta que un día llamé al doctor José Miguel, que trabaja en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y ambos buscamos alternativas en el deporte adaptado.”

En un principio el kárate no podía ser, por lo que optó por el baloncesto, el ciclismo... hasta que por caprichos del destino, se cruzó en junio con su amigo y ex entrenador Álvaro, que le ofreció volver al deporte que le apasiona, esta vez en modalidad de parakárate. Para Isabel Fernández, Álvaro es su salvador, lo mejor que le podía pasar: “siempre está ahí cuando le necesito”. A partir de ese momento comenzó su propia contrarreloj para llegar a tiempo al campeonato del mundo que se celebraba en Madrid: “Fue muy poco tiempo pero lo hice con ilusión y muchas horas de trabajo. Llevaba años sin ponerme el kimono.”

Y en noviembre llegó el apoteosis. La Medalla de Oro: “Recuerdo que miré a Álvaro y pensaba... ¿y ahora qué? El Campeonato del Mundo es la máxima competición, ya que el parakárate aún no está incluido en las Paraolimpiadas. Me sentía muy feliz pero vacía.”

Ahora está preparando el europeo en Guadalajara que tendrá lugar en marzo. En “Imparables” seguiremos muy de cerca los pasos de esta campeona.