El impagable aprendizaje que recibió este exfutbolista de élite y que no olvidará jamás

El fútbol español recibió un fuerte impacto el 31 de marzo de 2018. Fue el día en el que conocimos que Pelayo Novo, jugador del Albacete Balompié, cayó desde una tercera planta del hotel de concentración donde se hospedaba el equipo manchego para hacer frente su partido contra el Huesca.

La incertidumbre y la falta de información inquietaban a todos. En un primer momento fue trasladado al Hospital de Zaragoza, donde permaneció ingresado más de un mes. Luego, fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el centro de referencia para el tratamiento de lesiones medulares, donde emprendió su recuperación durante medio año.

A día de hoy, Pelayo Novo apenas recuerda nada de lo que ocurrió, pero sí tiene algo claro: no se quedará con los brazos cruzados, ya que es consciente que la segunda vida que se ganó la tiene que aprovechar: “Practico el tenis en silla, he montado una peluquería canina en Oviedo con mi pareja, me estoy formando en cursos empresariales. Disfruto de muchas cosas que antes no podía hacer por trabajo, pero disfrutaba de otras”.

Su caída le provocó una lesión en la lumbar 3, lo que le ha dejado secuelas, pese a las cuales, puede llevar una vida independiente: “No puedo subir y bajar el pie y los glúteos no los puedo activar totalmente. Me muevo con muletas pero puedo hacer vida independiente. Gracias a las muletas puedo subir escaleras y coger el coche. He tenido suerte”.

Su afán de superación demuestra que, pese al revés del destino, hay vida después del fútbol: “Al principio da la sensación de que se acaba el mundo, pero el tiempo pone todo en su sitio. Con trabajo mental psicológico y paciencia se puede salir adelante. A día de hoy me encuentro genial, haciendo lo que me apetece”.

Pero eso no significa que no eche en falta el terreno de juego: “Lo veo desde fuera. Voy al Carlos Tartiere para ver al Oviedo, pero no me olvido del Albacete, que me dio un trato extraordinario. Al final me ocurrió lo mismo que otros trabajadores. Que por una circunstancia lo tienes que dejar y empezar de cero. Hubo momentos duros, donde fue difícil visualizar la meta, pero se consigue”.

Permaneció ingresado seis meses en Parapléjicos, en la capital de Castilla-La Mancha. Allí recibió verdaderas lecciones de vida: “Bajé a la realidad. En el hospital de Zaragoza estaba más rodeado de la familia, mientras que en Toledo tenía que volar solo, realizar trabajos físicos con los fisios, la rehabilitación… Yo en Zaragoza pensé que me iba a recuperar, y en Toledo me di cuenta de la verdadera magnitud de la lesión”.

Fueron momentos donde el miedo se apoderó de Pelayo: “Los miedos se derriban. Yo he tenido suerte de ser independiente. Es más difícil asumir que necesitas una tercera persona que te ayude a todo”.

Las vivencias en el hospital se cuentan por cientos. De hecho, valora mucho el trabajo de los profesionales sanitarios que trabajan en Parapléjicos: “A mi fisio, Fernando, le comentaba que no sabía cómo podía trabajar allí, viendo constantemente casos dificilísimos, con gente sufriendo. Y me contestó que a larga prefería estar allí que en otro lado, porque en Parapléjicos los pacientes demuestran mucho más.

Quien más le marcó a Pelayo fue su compañero de habitación, Enrique: “Tuvo una lesión en la cervical 5, una tetraplejia. No tiene movilidad de pecho para abajo. Me demostró mucho, porque participaba pese a todo en actividades como piragüismo, tenis en silla, donde le vendaban la raqueta… y yo me decía, si este tío lo intentaba con todos los obstáculos, yo también. Significó mucho para mí”.

Para finalizar, el exjugador del Albacete aconseja a quien atraviese por su misma situación que “trabajen mentalmente, que todo es posible aunque no sea fácil. A la larga se puede conseguir y cada uno tiene su circunstancia personal y hay que dar gracias por vivir una segunda oportunidad y tratar de aprovecharla, mantener la mente ocupada y hacer lo máximo posible”