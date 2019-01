El futuro de las personas con discapacidad y cómo salir de la obesidad, en “Imparables”

Cuando hablamos de discapacidad, cualquier persona se puede sentir identificada, bien porque en la familia haya algún caso, o bien en el entorno. En “Imparables”, hemos puesto el foco en una norma pionera en España y en Europa que recientemente aprobó las Cortes de Castilla-La Mancha: la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, que garantiza que una vez los tutores legales no se puedan responsabilizar de estas personas, sea la administración autonómica la que se encargue de su tutela.

Una ley que beneficiaría en esta comunidad autónoma a unas 36.000 personas mayores de 18 años, que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, especialmente por discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, daño cerebral o enfermedad mental. “Imparables” ha podido contactar con algunas de esas familias. Es el caso de Luis, que junto a su mujer, están al cuidado de su hija de 45 años, que padece una discapacidad grave fruto de una parálisis cerebral que se produjo durante el parto. Su hija no tiene capacidad para decidir sobre su futuro: “Es un tema que siempre nos ha preocupado. La ley que se ha aprobado es buena, pero creo que aún existen recursos insuficientes. Pero con todo y con eso, estamos encantados con que sea la Junta de Comunidades quien lo asuma una vez nos estemos si fuera necesario. Mientras tanto, nuestra hija seguirá en casa.”

Pilar por su parte convive con su único hijo en el País Vasco. Se llama Jon, tiene 20 años, y una discapacidad grave del 76%. Por ello, se muestra preocupada por el futuro: “Me preocupa si algún día me pasa algo. No se quién le cuidará. Desde hace un año está en un centro de ASPACE aquí en Euskadi, y la verdad que noto en mi hijo mucha mejoría. No me importaría que en el futuro se encargaran de él.”

El drama de la obesidad

Es uno de los temas recurrentes después de las navidades. Perder los kilos de más. La teoría de cómo lograrlo la conoce todo el mundo. Cerrar el pico y moverse. Para llevarlo a la práctica es necesario voluntad y constancia, que es lo más complicado. Por eso y para motivarnos, en “Imparables” hemos contado con el testimonio de personas que consiguieron pasar de la obesidad a su peso ideal mediante la constancia y el esfuerzo.

Es el caso de Mai Oltra, valenciana de 30 años afincada en Barcelona y de profesión fotógrafa. En tan solo un año logró pasar de los 114 kilos a los 62: “Perdí más de 50 kilos en un año, pero tienes que hacerlo acompañado de buenos profesionales. Yo llevaba una vida muy sedentaria, y al añadir el deporte a mi rutina, tardé poco en perder peso.”

Al principio, apenas podía ejercitarse por el sobrepeso. Adquirió una bicicleta estática y comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios, sin el consumo de pastillas: “Mucha gente emprende este camino por estética, pero yo lo hice por salud. Yo vivía en un cuarto piso sin ascensor, y cuando subía la primera planta ya me tenía que sentar a descansar. Con tan solo 26 años. Es muy fuerte. Tenía obesidad mórbida.”