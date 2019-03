La fuerza de una mujer que quedó tetrapléjica tras ser disparada por su pareja: “Vuelvo a ser feliz"

Es un ejemplo de superación. Un referente a la hora de afrontar y gestionar una situación de extrema dureza, tanto a nivel físico como psicológico. Es la historia de Wafa El Elj, una mujer de 31 años que fue víctima de la violencia de género. El que fue su pareja le disparó hace ya casi cinco años. Como consecuencia de aquella brutal agresión, Wafa actualmente sufre una tetraplejia, que tan solo le permite mover la cabeza. Desde entonces, reside en la Fundación Lesionado Medular.

Aquello fue traumático, especialmente cuando los médicos le dijeron que quedaría inmóvil de por vida. No obstante, tuvo que ocurrir algo así para que nuestra protagonista se valorara mucho más así misma, tras años en los que se sintió anulada por su pareja.

Su vida ha cambiado radicalmente, y en esa vida las actividades y los hobbies están muy presentes. Se define como persona muy independiente (en la medida de lo posible), y ha contado desde el primer momento con el apoyo de su familia: “Estoy bien. En estos cinco años he conseguido salir adelante. Ha sido todo un reto. Pero ahora soy feliz.”

Wafa hace importantes esfuerzos cada día por olvidar lo que ocurrió aquel fatídico día: “De aquel día apenas recuerdo nada. Es como una pesadilla que tengo de vez en cuando. Para mí lo único importante es que estoy viva para poder contarlo, y que cuento con la ayuda de mis seres queridos para salir adelante.”

"Antes de conocer a mi pareja era una persona con mucha fuerza interior"

Wafa mantuvo una relación con su ex pareja de más de una década. Los problemas entre ambos, declara nuestra protagonista, llegaron desde el principio, en el que ella se sentía anulada como persona: “Yo antes de conocer a mi pareja era una persona con mucha fuerza interior, pero cuando le conocí, día a día trató de bajarme la moral, hasta que llegó un momento en el que pensaba por él y no por mí.”

"Un día perdió los papeles y me disparó.”

Situación de la que Wafa se acabó dando cuenta, motivo por el que decidió poner fin a la relación y solicitar una orden de alejamiento: “Unos meses antes de que tratara de acabar con mi vida, lo dejé. En esos meses volví a ser yo misma, empecé a salir, a viajar... hasta que un día perdió los papeles y me disparó.”

Tras el disparo, Wafa emprendió un verdadero calvario. Confiesa que se le cayó el mundo encima cuando los médicos le explicaron que no volvería a andar: “Cada vez que lo pienso, me echo a temblar. Recuerdo que los médicos hablaban de la posibilidad de operarme la cervical, y recuerdo que pregunté si tras aquella intervención recuperaría la movilidad. Fueron francos conmigo. Me dijeron que no. No se si algún día lo superaré del todo, pero desde entonces la vida me ha dado muchas lecciones que me han hecho valorar más las cosas.”

Hoy, Wafa es una mujer feliz, que para salir adelante ocupa su tiempo en actividades y hobbies, tales como pintar con la boca, tocar en una banda de música o jugar a los dardos. En esto último es una verdadera crack. Llegó a ganar un trofeo que concedía la propia fundación: “Puedo jugar porque en la silla de ruedas tengo una aplicación, que es una barra de hierro con una movilidad de 360 grados para apuntar hacia la diana y, al soplar, el dardo se dispara.”