Su enfermedad neurodegenerativa no ha impedido a Olivia hacer el Camino de Santiago: no te pierdas su historia

Hace unos meses, en el programa estuvimos hablando de la enfermedad Charcot Marie Tooth, con Olivia García, una niña de 11 años de Cabanillas del Campo, Guadalajara. Actualmente, unas 18.000 personas en España padecen la enfermedad en alguna de las 80 variantes que presenta esta dolencia. La Asociación "El Motor de tus Pasos", cuyo presidente es Alfredo García, padre de Olivia, ha participado en la "Pilgrim Race 2019", la carrera de bicicletas de montaña, que se disputó desde el 30 de junio al 6 de julio, en un recorrido de siete etapas que cubrió la distancia entre Madrid y Santiago de Compostela. El objetivo de la asociación es dar visibilidad a la "Charcot Marie Tooth" y recaudar fondos para esta enfermedad neuromuscular degenerativa que padece Olivia.

Pregunta: Olivia, ¿Qué tal te lo has pasado?

Respuesta: Ha sido muy bonito, muy emocionante.

P: ¿Cómo es el momento en el que te incorporas para cerrar la etapa?

R: Ha sido muy emocionante, porque a parte de llegar con el equipo, se unía mucha gente, me hacían sentir cómoda. Nos acogían, nos han ayudado muchísimo. El final de etapa, Santiago, ha sido la más emotivo.

P: ¿Qué te decía la gente cuando llegabas?

R: Estaban todos haciéndome un pasillo y me decía la gente “¡SuperOli! ”Sobre todo muchos abrazos.

P: ¿Cómo recibes tanto cariño?

R: Cuando iba llegando a meta como una montaña rusa en el estomago, yo no esperaba que hubiera tanta gente. Si en la carrera había tanta gente, no quiero ni imaginar hasta donde hemos llegado!

P: ¿Qué ha supuesto para ti recorrerte el norte?

R: Darme cuenta de que con la bici, no me apetece mucho, y de tanto montarme, me di cuenta que puedo valer para subirme, verte ahí tanto días y a ver aguantado, un punto en la boca me tendría que haber puesto.

P: Por las noches, ¿en qué pensabas?

R: Pues pensaba en todo lo que las persona hacen por mi, y pena porque se iba acabando las etapas.

P: ¿Volverías a repetir la experiencia?

R: Una y mil veces, las veces que haga falta.

P: Pero ¿más corto o más largo?

R: Me gustaría hacer mas kilómetros.

Hemos conocido como es la “Pilgrin” desde los ojo de Olivia, ahora queremos conocer cómo ha sido la experiencia de Alfredo, padre de Olivia. Alfredo, el padre se encuentra bien un poco cansado y con las piernas cargadas,

P:¿Cómo ha sido la experiencia?

Alfredo: Ha sido una experiencia deportiva incomparable, no me lo imaginaba así, muy emotiva, muy orgulloso de todo, de todo el equipo, de mí mismo, apoyándonos toda la gente, empresas, patrocinadores....

P: ¿Qué obstáculos os ha beis encontrado?

R: Más bien los que nosotros nos hemos puesto, porque el terreo está para superarlo, con la bicicleta de montaña es muy dura, tienes que estar muy preparado, gestionar el equipo, capitanear ha sido más complicado que lo que esperaba, súper bonito. Ha habido que gestionar momentos malos para cada uno de nosotros, más algún que otro accidente, no hemos tenido averías mecánicas, íbamos muy preparados. Al final nos ha respetado mucho todo, tanto lesiones como averías mecánicas, por lo que solo hemos tenido que dar pedales y disfrutar. Y los obstáculos, nos lo ponemos nosotros mismo, al final la vida es una lucha, es lo que te enseñan este tipo de personitas cuando se ponen a tu lado.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor?

R: Lo mejor la llegada a Santiago, que con distancia y veía de lejos la ciudad se me hacían un nudo en la garganta y en el estomago, y los últimos 15 minutos antes de la llegada hablamos nada los componentes del equipo. El peor, no se decirte, ha habido días de calor, cansancio fatigas, no me quedo con nada malo, al revés, me quedo con lo bueno, lo malo lo deshecho.

P: ¿Cómo ha ido llevando las etapas Olivia?

R: Ella nos iba siguiendo y se iba uniendo al final de cada etapa, ha sido muy cansado para ella, había que despertarse muy temprano, estaba muy nerviosa, sabiendo a que hora llegábamos, había que contar mucho los timeing, la media de velocidad, para después controlarlo con ellos, ha habido momentos de nerviosismo, de cansancio, Olivia es una niña que tiene una cabeza privilegiada que se sabe adaptar a cualquier medio, a cualquier circunstancia y nos ha demostrado una vez mas de la fortaleza que está hecha.

P: ¿Qué cuidados ha necesitado Olivia, porque la enfermedad está ahí?

R: Al final Olivia, es su día a día, lo tiene muy metido, casi ninguno de los días no ha hecho fisioterapia, desde la organización nos puso un fisioterapia porque tenían los gemelos bastante cargados, pero al final ella lo que tiene que hacer es mucho deporte diario, y cada día se hacia unos cuantos kilómetros con nosotros.

P: ¿Cómo os recibía la gente?

R: Pues una pasada, la gente se emocionaba más cuando llegábamos, que nosotros mismos. Ella muy emocionada, sabía que era la protagonista, tiene conexión con la gente muy rápidamente, estaba en su salsa, para ella era muy divertido.

P: ¿Para que ha servido hacer el camino de Santiago?

R: Para dar visibilidad a la enfermedad, para que la gente vea que gente con esta enfermedad, pueden montarse en una bici, que no andan como borrachos, que no son torpes, que andan de una manera especial porque su fisionomía se lo permiten. Que la gente vea que necesitamos una asociación de CMT, que España es el único país que no tiene una asociación para Charcot Marie Thooth.

P: La llegada a Santiago ha tenido que ser brutal?

R: Según entras en la plaza, vez aquello y si eres creyente, es como hacer una penitencia, la plaza aplaudiendo, gritando por Olivia, pues no te puedes imaginar, muy emotivas.

