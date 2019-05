La emotiva historia de Pablo Luna: “Gracias al cáncer que padecí vi cumplido mi sueño de ser locutor de radio”

A veces, pensamos que lo revolucionario es lo rompedor, lo nuevo, lo moderno, lo snob, lo que huye de los convencionalismos. Pero en ocasiones, lo más básico puede llegar a ser revolucionario. Y si no, apúntate esta frase: “Eres único, valioso y tienes un talentazo impresionante.” Así comienza el video motivador que ha grabado recientemente Pablo Luna. Pablo es locutor de una de las radios musicales del Grupo COPE, 'Megastar FM' . Para llegar a esta conclusión, nuestro protagonista ha tenido que atravesar muchas arenas movedizas. Ahora tiene 23 años. Con 18, padeció un cáncer: linfoma de Hodgkin (una variante de la leucemia). En tan solo cuatro años, pasó de encontrarse en un sillón de hospital recibiendo la quimio a trabajar en su verdadera vocación: la radio.

Hasta los 18, la vida de Pablo era normal. Un chico que estudiaba. De repente, el médico le dio una mala noticia: “Me diagnosticaron el cáncer, y el médico fue franco, diciéndome que tenía que coger el toro por los cuernos. Lo más duro fue mirar a mi derecha y ver la cara de mi madre. Fue lo peor. Fue un día malísimo, en el que mis padres comenzaron a llorar.”

No obstante, Pablo tenía claro que iba a salir de esta: “A la mañana siguiente cogí mi bicicleta, y me puse a gritar como un loco, autoconvenciéndome entre lágrimas de que esto me lo comía con patatas. Y aquí sigo.”

Y es que el cáncer, no solo provoca que tu vida esté en peligro. Es que la rutina deja de tener sentido: “Solo tiene sentido la superviviencia. Todas las capas sociales que tenemos para estar a la altura de lo que se espera de nosotros, desaparece al cien por cien. Además, cuando tienes 18 años, nunca esperas que te pueda ocurrir algo así.”