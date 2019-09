El drama de una madre que perdió a su hija o la crueldad del bullying, entre lo más destacado de 'Imparables'

Empezamos esta edición de 'Imparables' contándote la historia de una madre que perdió a su hija Laia hace quince meses. Era el cuatro de junio de 2018, cuando la pequeña de trece años se encontraba en la casa de sus abuelos paternos, a las afueras de Barcelona. Viven en una segunda planta. Su padre la esperaba en el portal. Apenas veinte escalones separaban a la menor de su padre. Cuando Laia se disponía a ir a su encuentro, se topó con un ogro a mitad de camino, en el rellano de la primera planta.

El padre, tras esperar unos minutos, llamó al telefonillo. Los abuelos de Laia le informaron que no estaba en casa. Efectivamente, no estaba. Había sido secuestrada por Juan Francisco López Ortiz, el hijo de 42 años de un matrimonio de jubilados que lleva toda la vida residiendo en el primer piso. La forzó para ingresar en la casa. La policía sospechaba que desde hacía días seguía los pasos de la menor, ya que tras salir del colegio siempre acudía a casa de sus abuelos. Juan Francisco aprovechó que sus padres estaban en el hospital, debido al delicado estado de salud de su progenitora, para asesinar a Laia, no sin previamente tratar de abusar sexualmente de ella, tal y como relata Sonia: “Él quiso abusar de ella. Según los informes del forense, mi hija tiene signos de violencia. Cuando accedieron a la habitación, vieron que faltaban piezas de la ropa de Laia.”

El drama del bullying

Los colegios han reabierto hace unas semanas sus puertas tras las vacaciones estivales, y al igual que con el inicio del curso universitario denunciábamos las novatadas a los que eran sometidos los alumnos que ingresaban en los colegios mayores para iniciar sus carreras, en esta ocasión ponemos el foco en el acoso escolar, conocido como bullying, al que se ven sometidos cientos de escolares en los centros. Según el Informe Cisneros, uno de cada cuatro estudiantes en España, de Primaria a Bachillerato, sufre algún tipo de acoso.

Fue el caso de Yaiza. A sus 18 años compagina los estudios con su trabajo como camarera en Barcelona. El bullying que sufrió durante su etapa escolar, hizo que su rendimiento se resintiera. Su angustia comenzó con siete años, en segundo de Primaria, y se prolongó hasta cuarto. Ocho de sus compañeras hacían a Yaiza la vida imposible. Recibía insultos y agresiones: “Así estuvieron tres años. Lo peor ocurrió un jueves en clase de plástica. El profesor, que estaba además en prácticas, se ausentó de la clase un momento, y las chicas aprovecharon para tirar mi bolígrafo al suelo. Cuando me agaché a recogerlo, me tiraron una mesa encima que me golpeó en la cadera. En el hospital, el doctor me comentó que tuve suerte, porque si me llega a dar unos centímetros más abajo, me hubiera quedado en silla de ruedas.”

Miguel por su parte los catorce y hasta los 18 años fue víctima del acoso en el aula. Un mal que solo curó la Universidad, cuando hizo borrón y cuenta nueva. Miguel recuerda que lo que desató aquella hostilidad contra su persona fue un viaje que sorteó el AMPA de su colegio: “El viaje les tocó a mis padres, pero había un matrimonio que no estaba de acuerdo con la decisión, diciendo que se había amañado la rifa. Finalmente mis padres tampoco fueron, porque mi abuela materna se puso muy enferma, y lo cancelaron, pero igualmente aquel matrimonio movilizó a otros padres y a su vez a sus chavales para que me atacaran. Llegaron incluso a agredirme físicamente.”

La terrible decisión que tuvo que tomar Carmen

Sensibilidad química múltiple. A muchos esta enfermedad no les dice nada. Pero lo cierto es que se trata de una enfermedad ambiental propia del siglo XX, por la que los pacientes afectados muestran una intolerancia extrema a los productos químicos. Una patología agresiva que condiciona el día a día de personas como Carmen, ciudadrealeña a la que le diagnosticaron la enfermedad hace unos diez años. Todavía no está categorizada como una enfermedad rara, ya que se considera una alergia.

A Carmen se lo detectaron después de 28 años regentando una peluquería. Fue tras la sobreexposición a los productos químicos, que le acabaría por desencadenar una alergia al níquel: “Durante años y años se estaba generando esta sensibilidad química múltiple. Cuando me lo diagnosticaron, el médico me decía que tenía que vivir encerrada en casa, sin tener contacto con nada químico. Me quedé aterrada, sin tener respuesta a tantas preguntas.”

La cornada que pudo acabar con el sueño de una joven promesa del toreo

Para concluir, os traemos la realidad de un joven torero de 25 años. No fue hasta el pasado mes de marzo cuando abandonó el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante ocho meses, después de que en mayo de 2018 sufriera una grave lesión cervical durante una corrida. El diestro ha recuperado un 70% de la movilidad en sus extremidades tras la lesión que sufrió en las vértebras C3 y C4. Desde el pasado mes de noviembre ya puede caminar solo.

Con 16 años dejó a su familia en Venezuela para trasladarse a España para alcanzar su sueño: ser torero. A día de hoy está bien. Cada día mejora, pero la recuperación está siendo lenta y dura. Pese a la mejoría, aún no ve la luz al final del túnel. Es una lesión cervical pero también medular, que es lo que lo hace complicado. De momento no hay una fecha de recuperación fija.