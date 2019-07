Perder los kilos de más es uno de los objetivos más recurrentes. La teoría de cómo lograrlo la conoce todo el mundo. Cerrar el pico y moverse. Para llevarlo a la práctica es necesario voluntad y constancia, que es lo más complicado. Por eso y para motivarnos, en “Imparables” hemos contado con el testimonio de personas que consiguieron pasar de la obesidad a su peso ideal mediante la constancia y el esfuerzo.

Es el caso de Mai Oltra, valenciana de 30 años afincada en Barcelona y de profesión fotógrafa. En tan solo un año logró pasar de los 114 kilos a los 62: “Perdí más de 50 kilos en un año, pero tienes que hacerlo acompañado de buenos profesionales. Yo llevaba una vida muy sedentaria, y al añadir el deporte a mi rutina, tardé poco en perder peso.”

Al principio, apenas podía ejercitarse por el sobrepeso. Adquirió una bicicleta estática y comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios, sin el consumo de pastillas: “Mucha gente emprende este camino por estética, pero yo lo hice por salud. Yo vivía en un cuarto piso sin ascensor, y cuando subía la primera planta ya me tenía que sentar a descansar. Con tan solo 26 años. Es muy fuerte. Tenía obesidad mórbida.”

Mai nos confiesa que en los primeros tres meses, pensó en arrojar la toalla diariamente: “Cambié los hábitos alimenticios que estaban muy arraigados en mí, como la comida procesada, que es apetecible. De hecho, una vez acudí al nutricionista llorando porque me sentía mal. El médico me dijo que era normal, ya que me estaba desintoxicando del azúcar. Luego observaba que cada vez estaba mejor, que podía hacer más deporte, y esa es la mayor motivación.”

Como ocurre a tantas personas, la obesidad de Mai afectó a su autoestima, hasta el punto de llegar a odiarse: “Sentía que no encajaba en mi entorno y eso me hizo odiarme a mí misma. En el colegio sufrí el bullying de mis compañeros por el peso. Con el tiempo he llegado a perdonar, pero sin olvidar que mi trastorno alimenticio proviene de aquella época, cuando tenía unos ocho años, y comía de manera compulsiva.” Eso sí, nuestra protagonista reconoce que su cambio se inició una vez comenzó a quererse a sí misma.

Recientemente, Mai Oltra ha relatado sus experiencias en su libro “51 kilos menos”, donde cuenta su experiencia personal desde su juventud y hasta ahora, aunque aclara: “quien se haga con el libro no encontrará una dieta específica para adelgazar, ya que eso corresponde a los especialistas. Solo cuento mi experiencia personal y expongo algunos ejercicios para mejorar la autoestima.”

Además, Mai se muestra contraria a las llamadas “dietas milagro” : “Creo que estas personas se aprovechan de la desesperación en la que te encuentras. Yo también caí en sus garras. Engañan a la gente.” Puedes seguir el proceso de Mai en sus redes sociales: Twitter: @entretallas e Instagram: @entretallas

Otros casos

En “Imparables” también hemos conocido la historia de Alberto y Carlos . Dos jóvenes que lograron pasar de la obesidad a su peso ideal. A Alberto le sobraban veinte kilos porque, pese al ejercicio que hacía, no cuidaba la alimentación. Hasta que un buen día fue a un especialista en dieta mediterránea, y su mundo cambió. Pasó de 93 a 74 kilos. Aunque ojo con el ejercicio, ya que como nos alerta, en caso de padecer mucho sobrepeso, lo más recomendable es realizar deportes de bajo impacto como andar, en lugar de correr. En cuanto al principal cambio de alimentación que experimentó Alberto, fue realizar cenar ligeras.

Un caso parecido es el de Carlos. Cuando comenzó a hacer deporte cambió su vida.Ya está en la recta final de su proceso. Un proceso que nunca termina realmente, ya que lo importante no es llegar, sino mantenerse.

Puedes ver a Carlos y Alberto en su proceso y su actividad física en sus redes sociales.

Alberto: Instagram: @elrincondenavas y en Twitter: @elrincondenavas

Carlos: Instagram: @carlosserranog