El drama de Mari Ángeles: “No puedo buscar trabajo porque no tengo con quien dejar a mis hijos”

En apenas cuatro años, Mari Ángeles ha parido tres veces. La última vez fue hace cinco meses. Como en otros tantos casos, esta joven toledana de 31 años, perdió su empleo cuando iba a dar a luz a su segundo hijo. Su pareja era camarero y ella estaba interna en una vivienda como cuidadora de un matrimonio anciano. No le renovaron el contrato. Ahora, tampoco puede acceder a un puesto de trabajo, ya que no tiene con quién dejar a sus tres hijos: “No tengo con quien dejarlos. Incluso eché la solicitud en la guardería y me la denegaron por estar fuera de plazo. Ni siquiera puedo buscar trabajo. El problema es que ni siquiera dispongo de ayudas por desempleo, porque para tener derecho a cobrar el paro, tengo que trabajar por un periodo de tres meses.”

Mari Ángeles estaba inmersa en un mar de dudas. Estaba agobiada. No veía luz al final del túnel. Se planteó abortar. Su pareja se lo impidió: “Mi pareja me decía que no era la solución, y que si lo hacía me dejaba sola en esto. Lo pasé muy mal con los dos pequeños. Hay mucha gente me pregunta cómo me apaño. Pero se sale adelante.”

En medio de la desesperación y el pánico, RedMadre fue un bálsamo para Mari Ángeles: “Siempre han estado conmigo para todo lo que necesitaba. Supe de esta fundación gracias a mi hermana. Me ayudan con pañales o ropita.”

A día de hoy, esta mamá no se arrepiente de su decisión de continuar: “Abortar no es bueno. Yo tengo amigas que dieron el paso y ahora, pasado el tiempo, están fatal. Al final siempre sales adelante. Mi pareja ahora está cobrando el paro, y junto con la ayuda de RedMadre, se va consiguiendo.”

A ello se suma las ayudas que le conceden las administraciones: “Gracias también a la trabajadora social, nos beneficiamos de la ayuda de emergencia para afrontar el pago del alquiler.”