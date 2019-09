El drama del bullying en las aulas: “Durante meses me hacía cortes en los brazos para quitarme la vida”

Los colegios han reabierto hace unas semanas sus puertas tras las vacaciones estivales, y al igual que con el inicio del curso universitario denunciábamos las novatadas a los que eran sometidos los alumnos que ingresaban en los colegios mayores para iniciar sus carreras, en esta ocasión ponemos el foco en el acoso escolar, conocido como bullying, al que se ven sometidos cientos de escolares en los centros. Según el Informe Cisneros, uno de cada cuatro estudiantes en España, de Primaria a Bachillerato, sufre algún tipo de acoso.

Fue el caso de Yaiza. A sus 18 años compagina los estudios con su trabajo como camarera en Barcelona. El bullying que sufrió durante su etapa escolar, hizo que su rendimiento se resintiera. Su angustia comenzó con siete años, en segundo de Primaria, y se prolongó hasta cuarto. Ocho de sus compañeras hacían a Yaiza la vida imposible. Recibía insultos y agresiones: “Así estuvieron tres años. Lo peor ocurrió un jueves en clase de plástica. El profesor, que estaba además en prácticas, se ausentó de la clase un momento, y las chicas aprovecharon para tirar mi bolígrafo al suelo. Cuando me agaché a recogerlo, me tiraron una mesa encima que me golpeó en la cadera. En el hospital, el doctor me comentó que tuve suerte, porque si me llega a dar unos centímetros más abajo, me hubiera quedado en silla de ruedas.”

Como sucede en tantas ocasiones, Yaiza optó por sufrir en silencio, hasta que su madre se acabó enterando del calvario por el que estaba pasando su hija. Pero en los tres cursos anteriores, los padres empezaban a sospechar que algo ocurría: “A mí siempre me había encantado el colegio, pero cuando sufrí acoso lloraba cuando tenía que ir. Mis padres se daban cuenta de lo que me pasaba, pero cuando iban a hablar con los profesores, ellos les decían que eran cosa de niños.”

Mientras Yaiza sufría en soledad, sus acosadoras la amenazaban: “Me decían que como me chivara sería peor para mí. A veces incluso me introducían la cabeza en el váter y me echaban papel mojado encima.” Tras cursar cuarto de Primaria, los padres de Yaiza decidieron cambiarla de colegio. Pero en los dos últimos cursos, la situación no terminó de mejorar. Los insultos y la soledad se extendieron hasta los primeros cursos de Secundaria: “Tenía miedo de acercarme a la gente tras cinco años de sufrimiento. Mis compañeros me hacían el vacío.”

El punto de inflexión se produjo el año que repitió Segundo de la ESO: “Aquel año me acosaba un chaval, que un día se metió con mi madre. Reaccioné pegándole un galletón porque no iba a consentir que se metieran con mi madre. Desde entonces se acabó el acoso.”

No obstante, a Yaiza le costó mucho superar tantos años de penurias. Fue una travesía, en el que la joven se planteó cometer la locura de quitarse la vida. Fue con catorce años: “Intenté durante varios meses suicidarme. Estaba atormentada, me preguntaba constantemente por qué me acosaban solo a mí. Pensaba que si iba a sufrir durante los mejores años de mi vida, lo mejor era quitarse de en medio.”

Yaiza se hacía cortes diarios en los brazos. Trataba de desangrarse. Siempre vestía con camisetas de manga larga para evitar que descubrieran sus intenciones. Por suerte, su familia llegó a tiempo. Con el paso del tiempo, Yaiza ha aprendido a superarlo y hoy es una chica feliz. Tiene novio. Incluso se ha animado a retomar los estudios. Ya se ha graduado, y se ha marcado como objetivo hacer Administración y Gestión: “El acoso me hizo bajar mi rendimiento escolar. No podía estudiar. Solo pensaba en dejar el colegio.” Para concluir, Yaiza ofrece un consejo valioso a los que están pasando por su misma situación: “Que nunca se callen y pidan ayudan.”