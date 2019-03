El día que Pablo encontró un donante: “Tuvimos que explicar a mi hija que llorábamos de alegría”

Pablo no olvidará una fecha: el 10 de septiembre de 2004. Eran las ocho menos cuarto de la mañana, cuando recibió una llamada del clínico para transmitirle el siguiente mensaje: “Tenemos un riñón para ti” . A partir de ese momento cambió la vida de este ciudadrealeño de 60 años. Sus problemas de salud se remontaban al año 1997, cuando comenzó a fallar su función renal: “Fue debido a la tensión alta que tenía por no cuidar la alimentación, fumar... El día que me detectaron la enfermedad mi tensión estaba por los aires, 25/18. Mi función renal apenas alcanzaba el 35%.”



Fue a partir de ahí cuando Pablo entró en pre-diálisis durante un periodo de siete años. En marzo de 2004, no tuvo más remedio que iniciar la diálisis. De esta manera, comenzaba la cuenta atrás para encontrar un donante que le permitiera ser trasplantado. Sus miedos se multiplicaron: “La diálisis asusta mucho, nunca te acostumbras pese a que forme parte de tu rutina. Tuve que dejar de trabajar, y solo pensaba en qué iba a ser de mis hijos y de mi mujer. Teníamos una hipoteca, un coche… y a eso había que sumarle el tratamiento.

Solo el 38% de las personas en diálisis pueden ser trasplantados. En muchos casos, las patologías lo hacen inviable. Esto hace que los pacientes no puedan obsesionarse: “Si te obsesionas, no vives. Es mejor no pensarlo. Yo tuve la suerte de entrar en marzo en diálisis, y en septiembre, un viernes me dijeron que estaba ya en espera, pero que no me hiciera ilusiones, ya que podría prolongarse varios años.” Cuatro días después, un martes, el teléfono sonó a primera hora de la mañana. Era del hospital: “Me comunicaron que tenían disponible un riñón para mí. En casa se desató la locura. Mi niña, que por entonces tenía nueve años, preguntaba a mi mujer y a mí por qué llorábamos. Tuvimos que explicarle que las lágrimas eran de alegría. No entendió nada. Es una sensación que no se puede narrar.”

Como en la mayoría de los casos, Pablo no conoció físicamente a su donante, pero sí que tuvo información sobre ella: “Me enteré precisamente dándome diálisis. Sé que era una mujer de 42 años y que tenía dos hijos.” No obstante, nos confiesa que no le gustaría conocerla: “No sabría qué decirle. Me acuerdo mucho de esa persona anónima y de todos los que donan. Son héroes silenciosos, pese a no recibir ningún tipo de reconocimiento. Cuando alguien dona, se acaban los prejuicios de todo tipo, porque no sabes a quién beneficiarás.”

Llegó el día del trasplante, y el reloj parecía no avanzar: “Estuve nueve horas en espera. No me creía que por fin iba a ser trasplantado hasta que no me encontré en la mesa de operaciones. Solo podía pensar en mi familia. En qué sería de ellos si salía algo mal. Era posible que surgieran complicaciones.”

La operación fue bien, pero la recuperación fue durísima. Tanto es así, que Pablo estuvo a punto de perder la vida: “A los tres meses de la operación sufrí una trombosis en una pierna, y luego cogí una neumonía, debido a las bajas defensas. Estuve dos meses en la UVI, casi muerto.”

A día de hoy, y quince años después de aquello, el riñón de Pablo funciona a la perfección. Lleva una alimentación sana, la medicación la cumple a raja tabla, hace un poco de deporte... y para finalizar, ha mandado un mensaje de apoyo para aquellas personas que esperan la llegada de un donante: “Les diría que no se obsesionen. Están en el mejor país del mundo para ser trasplantados, con unos profesionales enormes. Cuando menos se lo esperen, sonará el teléfono.”