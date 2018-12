Hay muchas maneras de vivir la Navidad. Lo mejor es estar con quien quieres. Como lo hacen Pedro y Santiago, dos hombres de edad muy avanzada. Viven en la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos, y pasan la Navidad en la residencia del municipio. Residencia que forma parte de la red de 80 centros de mayores con los que cuenta la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores de Castilla La Mancha, ACESCAM.

Pedro vive en la residencia todo el año, pero Santiago es la segunda Navidad que se beneficia de la campaña “Navidad en compañía. Ningún mayor solo”, impulsado por la Junta de Comunidades y ACESCAM. Un programa gratuito que comenzó el 21 de diciembre y se prolongará hasta el 7 de enero, que les permite acudir a esta red de residencias los días y los horarios que quieran, para que no estén solos. Tanto Pedro como Santiago están encantados con la experiencia.

Más duro es tener que permanecer en un hospital en estas fechas tan señaladas. La Fe es el principal pilar que mueven a muchos enfermos y a sus familiares. Algo de lo que es consciente el Secretario Diocesano de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo, Rafael Torregrosa, que desde hace once años acompaña a los enfermos que lo desean en el hospital toledano: "Son navidades distintas para los enfermos, pero la esencia es la misma, la presencia de Jesucristo que se une a la humanidad y a su circunstancia. También tenemos celebraciones, acompañamos a los pacientes y no notamos un desarraigo pese a que no haya grandes banquetes."

El responsable de salud de la Archidiócesis nos cuenta que uno de los momentos más especiales es la llegada de los Reyes Magos. A veces los regalos emocionan más a los mayores que a los pequeños. De Castilla-La Mancha nos vamos hasta Andalucía, concretamente hasta Granada. Andrea Morales tiene un estudio de tatuajes, donde cada año recoje enseres personales que las personas donan. Con estos objeros hacen cajas y las reparte el día 6 de enero, a personas en riesgo de exclusión social. Un gesto que viene realizando con sus amigos desde hace tres años, y que han llegado a repartir más de 60 cajas a personas sin hogar de la ciudad nazarí.

SANDRA SÁNCHEZ

Por el programa “Imparables” ha pasado la karateca talaverana Sandra Sánchez, que ha vivido un 2018 mágico, tras haberse proclamado hace unas semanas campeona mundial de kata femenino, y revalidar por cuarta vez consecutiva el campeonato europeo. También ha sido reconocida este año por la Federación Mundial de Kárate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino, después de permanecer durante tres años seguidos como líder del ranking.

Su aventura comenzó con tan solo cuatro añitos: “Fue con cuatro años cuando me puse el kimono por primera vez. Recuerdo que veía a mi hermano en el gimnasio y solo quería hacer lo mismo que él. Logré que mis padres me apuntaran para estar con mi hermano.”

En la clase tan solo había dos chicas, pero afirma que “cuando nos poníamos el traje no había distinción, ya que todos hacíamos lo mismo.” Pero nada fue un camino de rosas para nuestra protagonista. Los comienzos fueron difíciles, aunque logró continuar, gracias en buena medida al apoyo familiar: “Mis padres siempre me apoyaron en los momentos más complicados, por ejemplo, cuando empezaba a conseguir medallas en los campeonatos de España y el equipo nacional seguía sin contar conmigo. De hecho, algunos entrenadores o seleccionadores me decían que no estaba a la altura En ese momento te planteas si tienen o no razón, pero si mentalmente estás fuerte, quieres continuar la lucha y demostrar tu valía.”

Trabajadora infatigable, asegura no ser consciente de haberse convertido en una referente en la lucha por la igualdad: “No siento estar haciendo más que otras muchas mujeres. Solo transmito lo que siento, pero mediante la mirada de los demás soy consciente de lo que he logrado, aunque creo que seré más consciente con el paso de los años.”