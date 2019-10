Bruce Springsteen, Camela, Peter Pan o Willy Fog, muy presentes en AFANIAS. Descubre el por qué

La accesibilidad es uno de los caballos de batalla del colectivo dependiente, especialmente para los que tienen déficit de movilidad reducida. Pero cuando hacemos mención a este concepto de accesibilidad, no nos referimos únicamente a la colocación de rampas o sensores que faciliten la vida de quienes padecen algún tipo de limitación motora. Abarca un campo más amplio. Uno de ellos podría ser el del ocio en personas con discapacidad intelectual.

Una de las técnicos de Apoyo a Personas con esta discapacidad en AFANIAS, Elena de la Torre, ha reconocido que “el ocio ha sido un hándicap para el colectivo por sus dificultades para relacionarse con los demás. Impulsar los grupos de ocio es importante, sobre todo si es orientativo. Desde las entidades fomentamos que la gente se junte y celebren reuniones para compartir actividades y aficiones que compartan entre ellos”.

La lectura es uno de los programas de ocio estrella en AFANIAS. Javier y Mari Cruz comparten esta afición, por lo que acuden al club de lectura fácil del centro: “Gracias a este programa hemos podido leer libros complejos como 'La vuelta al mundo en 80 días', 'Moby-Dick' o 'Peter Pan', confiesa Javier,mientras que Mari Cruz detalla que“cuando no entendemos algo lo subrayamos para aclarar nuestras dudas”.

Mari Cruz es además la encargada de comprobar que los textos sean comprensibles para el resto de compañeros, tal y como nos cuenta uno de los técnicos de accesibilidad cognitiva de AFANIAS, Jacob Pineda: “De esta manera logramos que si la sociedad no ofrece oportunidades para que estas personas tengan acceso a determinadas actividades, son las propias personas con discapacidad intelectual los que se encargan de generar esas posibilidad”.



Pero no solo la lectura. La danza, el taichí, el teatro o el cine forman parte de las actividades de ocio de estos chicos en su tiempo libre. María padece el 'Síndrome de Williams', un trastorno genético que padecen uno de cada 70.000 recién nacidos. Una anomalía que trae consigo problemas de corazón, de visión, de garganta o de conducta. En cambio, el sentido del oído lo tienen más desarrollado que la media: “Somos gente muy entusiasta y nuestro peligro es que nos fiamos de todo el mundo, y a veces queremos ser amigos de todos aunque ellos no quieran. No tiene tratamiento curativo, solo existen terapias”.

Para María, una manera de canalizar los efectos de su trastorno es el grupo de Rock en el que toca: “Ensayamos y tocamos todos los sábados. Es allí donde desfogo”. A la hora de confesarnos su grupo favorito de Rock tiene dudas, aunque se queda con Bruce Springsteen. Juan, más romántico, es de 'Camela'. Para gustos colores.