Así es Pipa, la médica-futbolista que socorrió a una rival

Nuestra protagonista tiene 26 años. Compagina sus dos pasiones: el fútbol y la medicina. Una carrera que finalizó hace dos años. A veces se ve obligada a “ponerse la bata” en pleno césped, tal y como ocurrió el pasado mes de noviembre en un partido que disputaba en Badajoz el Córdoba Femenino, club en el que militaba entonces, contra el Peña El Valle en la categoría de Segunda División. Ana Pipaón, más conocida como Pipa, se apresuró en socorrer a una jugadora del equipo rival, que sufrió un desvanecimiento.

El hecho ocurrió a los diez minutos de iniciado el encuentro. Pipa no se dio cuenta en un primer momento de lo que sucedía: “Pensaba que era un lance del juego. Cuando empezaron a chillar mis propias compañeras del equipo para que me acercara rápido, pensé que podía ser algo más grave. Lo primero que había que hacer era descartar que fuera un problema de corazón o neurológico. Por fortuna quedó en un susto, ya que tan solo era una hipoglucemia. Le dimos batido de chocolate para que se fuera recuperando.”

Pese a que en un campo de fútbol era la primera vez que Pipa se enfrentaba a una situación así, había vivido episodios similares en otros espacios, como en un avión o un tren: “En caso de que se hubiera tratado de algo más grave, lo único que se podía hacer era practicar la reanimación cardiopulmonar con las manos, algo que todo el mundo debería saber hacer, o cuanto menos el cuerpo técnico, y avisar al 112 para que proporcionen los recursos necesarios.”

Pese a su formación, la zaguera reconoce que vivir este tipo de episodios impacta, deja huella: “La chica a la que le ocurrió esto solo tenía 21 años. Una joven aparentemente sana. Y asusta porque no se daban las condiciones para que sufriera algo así. Era noviembre, no hacía calor. El resto de jugadoras se quedaron tranquilas cuando les dije que no era grave. De hecho, recuperó la consciencia cuando montó en la ambulancia.”

Pero no solo por su condición de médica. Pipa ha vivido en sus propias carnes la pérdida del conocimiento al ser epiléptica desde los 14 años: “Jugando al fútbol me ha pasado en ocasiones. Yo por eso siempre aviso al resto de jugadoras, para que no se asusten cuando me ocurra. Sí que es cierto que mi familia o el médico me animaba a dejar el fútbol, pero cuando me realizaron las pruebas pertinentes, comprobaron que mis ataques epilépticos no se debían al deporte, por lo que decidí continuar.”

Al principio, cuando le ocurría, su alrededor se asustaba: “Utilizaban el mito de que se me podía tragar la lengua, cuando no es así. Realmente lo que hay que hacer es dejar que esa persona convulsione, no bloquear su cabeza. Una vez que se supera el ataque, hay que relajarse y ponerle de lado para que no se obstruya la vía respiratoria.”

Pipa a día de hoy reside en Madrid, donde sigue jugando al fútbol en su nuevo equipo, mientras trabaja en una UVI móvil: “De momento puedo llevar las dos cosas, pero estoy retrasando el MIR. Cuando lo haga tendré que dejar el fútbol, pero quiero aguantar otro par de años.” En el futuro, a la deportista médica le gustaría dedicarse a la medicina deportiva: “Me estoy planteando especializarme en trauma o hacer un máster en deportes.”