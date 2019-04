¿Sabes lo que es la dictadura del like? Tu hijo la sufre

Nos ha gustado mucho descubrir este concepto y sobre todo cómo podemos gestionarlo. No se puede decir que la tiranía del like afecta solo a los adolescentes, en realidad todo aquel que se mueve en las redes sociales está sometido a la dictadura del me gusta.

María Solano, directora de Hacer Familia (https://www.hacerfamilia.com/ ), nos acerca este concepto y lo más importante, cómo trabajarlo en familia.

Los padres tenemos dificultad para aconsejar a los hijos en temas que se nos escapan. ¿Tu sabrías identificar cómo se siente una niña que ha subido una foto a su IG y no le llegan los dichosos likes? El efecto psicológico sobre su desarrollo puede estar sedimentando problemas en el futuro. María Solano nos pone un ejemplo para entenderlo desde el mundo analógico de un banco del parque comiendo pipas frente a una conversación por whatsapp. Dale al play y escucha su razonamiento. “El relativismo moral se traslada a las redes sociales en el número de likes, de seguidores”, explica Solano.

Estamos de acuerdo que en esta relación de adolescentes, preadolescentes, con las Tics tienen que tener muy claro que la vida de lo aparentemente anónimo es lo que importa. “Las cosas que cuestan esfuerzo y no son glamurosas piensan que han dejado de tener valor y eso acaba afectando a la autoestima”.

Si quieres escuchar la entrevista concreta dale al play.